Кендалл Дженнер показала, як прикрасила свою домівку до Різдва (фото)

Кендалл Дженнер, як і інші зірки вже готується до Різдва та Нового року, тому показала своїм прихильникам, як прикрасила будинок.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис зірки в Instagram .

Кендалл Дженнер показала, як прикрасила будинок до Різдва

Напередодні різдвяних свят всюди все стає яскравим, красивим та сяючим. Вітрини магазинів вмикають вогники, вулиці стають прикрашеними та святковими й це додає людям настрій та занурює у приємні дитячі спогади.

Але й вдома перед святами має панувати різдвяна атмосфера, яка допоможе нам подарувати собіособливий настрій. Кожна дитина і кожна доросла людина хоче вірити у дива, а вогники та ялинки дозволяють повірити сильніше.

Саме тому вже велика кількість людей прикрасила свої домівки, Кендалл Дженнер не стала виключенням і вже також прикрасила свій будинок та подарувала собі різдвяний настрій, що зараз така рідкість.

Зірка показала атмосферні домашні фото, де вона позує на фоні різдвяних та яскравих вогників та водночас демонструє свій спортивний костюм темно-синього кольору.

Свою домівку Дженнер прикрасила великими гілками ялинки з жовтими вогниками, поміж яких стоїть Санта зі своїм посохом, що також вироблений з гілок новорічного дерева. А ще дівчина показала свою велику ялинку, яка, виходячи з форми, є натуральною.

Кендалл Дженнер прикрасила будинок до Різдва (фото: instagram.com/kendalljenner)

Новорічну красуню Кендалл прикрасила гірляндами, цікавими іграшками у формі Санти, оленів та простих кульок. Ялинка стоїть біля вікна, що дозволяє їй бути на фоні снігу та створювати ще більшу новорічну атмосферу у будинку.

А ось на останньому фото у каруселі Дженнер засвітила свій костюм у повний зріст, ймовірно він новий, тому дівчина так багато в ньому позує на домашніх новорічних локаціях.

Кендалл Дженнер прикрасила будинок до Різдва (фото: instagram.com/kendalljenner)