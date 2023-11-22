Кендалл Дженнер стала обличчям світового бренду і показала спокусливі фото

Кендалл Дженнер стала обличчям нової колекції Calvin Klein

Відома на весь світ модель Кендалл Дженнер стала обличчям нової рекламної кампанії Calvin Klein. І до речі, це вже не вперше, адже бренд з моделлю вже давно співпрацює.

Але на цей раз Дженнер презентувала святкову колекцію у досить відвертій фотосесії. Зйомка вийшла дуже красивою та спокусливою.

На одному з кадрів її струнку фігуру прикриває лише піджак у стилі оверсайз та широкі брюки, що були розстібнуті й саме вони привертають до себе увагу.

Також Кендалл з’явилась у кадрі в чорному комплекті спідньої білизни, яка повністю показує фігуру дівчини й ці кадри викликали захват.

Макіяж Дженнер не є яскравим, навпаки, він стриманий і натуральний. Стилісти врахували особливості зовнішності дівчини та підібрали їй коричневу помаду та рум'яна, що підходять до тону її губ.

Завдяки цьому повний лук на зйомці виглядає довершеним та повноцінним і підходить до кожного образу, який демонструє супермодель.

Кендалл Дженнер стала обличчям бренду Calvin Klein (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, вона вже не вперше позувала у кампейні оголеною. До співпраці з Calvin Klein Кендалл знялася топлес у рекламі святкової колекції французького бренду одягу Jacquemus.

Результат цієї зйомки можна побачити не лише на фото, а ще й на відео, яке опублікував бренд у себе в соціальній мережі Instagram.

І варто сказати, що на відео модель виглядає просто неймовірно та демонструє свій професіоналізм. Адже це лише здається, що робота моделі є легкою.