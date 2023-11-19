Джей Ло у звабливих сукнях похизувалась стрункою талією (фото)

Не секрет, що Джей Ло слідкує за собою і полюбляє спорт, тому у свої 54 вона є прикладом того, якою має бути жінка у будь-якому віці.

А про те, в яких саме сукнях голлівудська зірка вразила публіку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Дженніфер.

Джей Ло вразила стрункою талією у звабливих сукнях

Дженніфер Лопес завжди була однією з тих жінок, які надихають та змушують змінювати свій спосіб життя на кращий, доглядати за собою та своїм тілом. Піклуватися про зовнішній вигляд та стан свого організму, який, до речі дуже сильно відображається на нашій зовнішності.

Не дарма кажуть: "Ми те, що ми їмо". Це доводить Джей і вона при цьому виглядає просто неймовірно. У віці 54 роки жінкам далеко не завжди вдається зберегти молодість шкіри, фігуру та загалом стан здоров’я.

Проте акторка показує на власному прикладі, що все це можливо, головне приділяти собі час та піклуватися про себе.

Так, днями вона продемонструвала ідеальну фігуру у двох різних сукнях. Перша з них чорна з цікавими блискучими вставками та розрізом на нозі. А також вона має дуже звабливу прозору лінію, яка відкриває талію Джей Ло і підкреслює її витонченість.

Цей образ артистка доповнила маленьким чорним і також блискучим клатчем та аксесуарами.

Джей Ло показала ідеальну талію (фото: instagram.com/jlo)

А ось друга сукня Лопес підкреслює не лише талію, а ще й стегна. Вона довга та обтисла, що зайвий раз демонструє, наскільки сміливу у виборі одягу Джей. Сукня напівпрозора і має драпірування, тому гарно окреслює силует.

Свій лук вона доповнила туфлями човниками з прозорим носком. А ось сама сукня була прикрашена елементом з тканини, що нагадує троянду за формою.

Також під цей образ Ло зробила досить яскравий макіяж, що допоміг підкреслити вилиці та пухкі губи, які сяяли за допомогою блиску і привертають до себе увагу.

Джей Ло показала ідеальну талію (фото: instagram.com/jlo)