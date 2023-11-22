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Кендалл Дженнер стала лицом мирового бренда и показала соблазнительные фото

Кендалл Дженнер стала лицом бренда Calvin Klein (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Юлия Любченко

Кендалл Дженнер – известная супермодель, которая уже много раз становилась лицом новых коллекций известных брендов и Calvin Klein не исключение.

О том, в каком образе супермодель предстала перед камерой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) Instagram-страницы модели и бренда.

Кендалл Дженнер стала лицом новой коллекции Calvin Klein

Известная на весь мир модель Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламной кампании Calvin Klein. И кстати, это уже не в первый раз, ведь бренд с моделью сотрудничает достаточно давно.

Но на этот раз Дженнер представила праздничную коллекцию в достаточно откровенной фотосессии. Съемка получилась очень красивой и соблазнительной. 

На одном из кадров ее стройную фигуру прикрывает только пиджак в стиле оверсайз и широкие брюки, которые были расстегнуты и привлекают к себе внимание.

Также Кендалл появилась в кадре в черном комплекте нижнего белья, который полностью показывает фигуру девушки и эти кадры вызвали восторг.

Макияж Дженнер не яркий, наоборот, он сдержангый и натуральный. Стилисты учли особенности внешности девушки и подобрали ей коричневую помаду и румяна, подходящие к тону ее губ.

Благодаря этому полный лук на съемке выглядит совершенным и полноценным, а также подходит к каждому образу, который демонстрирует супермодель.

Кендалл Дженнер стала лицом бренда Calvin Klein (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кстати, она уже не в первый раз позировала в кампейне обнаженной. До сотрудничества с Calvin Klein Кендалл снялась топлесс в рекламе праздничной коллекции французского бренда одежды Jacquemus.

Результат этой съемки можно увидеть не только на фото, но и на видео, которое опубликовал бренд у себя в социальной сети Instagram.

И следует сказать, что на видео модель выглядит просто невероятно и демонстрирует свой профессионализм. Ведь это только кажется, что работа модели легкая.

Ранее мы рассказывали о том, как Кендалл Дженнер в "голом" платье от Givenchy увлекла роскошной фигурой.

Также читайте наш материал о том, как Джей Ло в обольстительных платьях похвасталась стройной талией.

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Кендалл Дженнер