Кекс з сухофруктами: рецепт легкої випічки на кожен день

Що потрібно для кексу з сухофруктами

Для того, щоб спекти таку смачну випічку, потрібні такі інгредієнти:

борошно - 300 г;

вершкове масло - 150 г;

яйця - 3 шт.;

цукор - 100 г;

цедра лимона - 10 г;

цедра апельсина - 10 г;

апельсинові цукати - 50 г;

волоські горіхи - 100 г;

родзинки - 50 г;

курага - 50 г;

чорнослив - 50 г;

розпушувач випічки - 10 г;

сіль - дрібка;

ваніль - дрібка.

А також силіконова форма для кексу розміром 10х23 см.

Як готувати кекс з сухофруктами

Покладіть в каструлю масло, апельсинову та лимонну цедру, і доведіть суміш до кипіння на невеликому вогню. Родзинки для начинки витримайте в гарячій кип'яченій воді.

Доведіть до кипіння масло з цедрою (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Після цього остудіть масу. В окремій мисці збийте яйця з цукром до пухкої маси, додайте масло з цедрою, розпушувач, ваніль і сіль.

Ретельно вимішайте суміш міксером до однорідної консистенції. Додайте борошно та замісіть тісто за допомогою силіконової лопатки.

Замісіть тісто для кексу (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Подрібніть волоські горіхи, курагу і чорнослив, та додайте до тіста разом з цукатами і родзинками. Складники для начинки можна обрати на свій смак, однак їхня вага в сумі має становити 300 г.

Додайте начинку до тіста (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Перемішайте інгредієнти та викладіть тісто з начинкою у силіконову форму. Щоб запобігти тріщинкам у випічці, накрийте форму фольгою - яка знімається за 15 хвилин до закінчення випікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кекс 1 годину. За бажанням, притрусіть готовий охолоджену випічку цукровою пудрою.