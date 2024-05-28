Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день

Этот вкусный кекс с сухофруктами похож по вкусу на рождественский штоллен, однако готовить его гораздо легче. Хотя такую выпечку можно сделать к праздничному дню, ее простота позволяет готовить кекс по этому рецепту хоть каждый день.
О том, как приготовить кекс с сухофруктами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube канал "Ваніль і Шоколад".
Для того чтобы испечь такую вкусную выпечку, нужны следующие ингредиенты:
А также силиконовая форма для кекса размером 10х23 см.
Положите в кастрюлю масло, апельсиновую и лимонную цедру и доведите смесь до кипения на небольшом огне. Изюм для начинки выдержите в горячей кипяченой воде.
Доведите до кипения масло с цедрой (скриншот / Ваніль і Шоколад)
После этого остудите массу. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром в пышную массу, добавьте масло с цедрой, разрыхлитель, ваниль и соль.
Тщательно вымешайте смесь миксером до однородной консистенции. Добавьте муку и замесите тесто силиконовой лопаткой.
Замесите тесто для кекса (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Измельчите грецкие орехи, курагу и чернослив, и добавьте к тесту вместе с цукатами и изюмом. Составляющие для начинки можно выбрать по своему вкусу, однако их вес в сумме должен составлять 300 г.
Добавьте начинку к тесту (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Размешайте ингредиенты и выложите тесто с начинкой в силиконовую форму. Чтобы предотвратить трещинки в выпечке, накройте форму фольгой - которая снимается за 15 минут до окончания выпекания.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс 1 час. По желанию, посыпайте готовый охлажденную выпечку сахарной пудрой.
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