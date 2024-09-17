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Кефтедакі або фрикадельки з м'ятою: незвичний рецепт м'ясних котлет

У фрикадельки по-грецьки додають м'яту (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кефтедакі - це грецькі фрикадельки з яловичини, обсмажені до хрусткої скоринки. Кефтедакі приправляють коріандром, часником і м'ятою, що надає фрикаделькам приємного пряного смаку.

Про те, як готувати грецькі фрикадельки з м'ятою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Real Greek Recipes.

Що потрібно для грецьких фрикаделей

Для того, щоб приготувати фрикадельки з м'ятою по-грецьки, треба такі продукти:

  • нежирний яловичий фарш - 500 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • борошно - 1-2 ст. л.;
  • хліб (без скоринки) - 60 г;
  • цибуля (маленька) - 1 шт.;
  • часник - 2 зубчики;
  • оливкова олія - 5 ст. л.;
  • червоний винний оцет - 1 ч. л.;
  • мелений коріандр - 1 ч. л.;
  • м'ята - 3-4 листочки;
  • петрушка - жменя;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • соняшникова олія - для смаження.

Як готувати фрикадельки по-грецьки

Почистьте цибулю та часник, цибулю наріжте на невеликі шматочки. Потім перекладіть цибулю і часник у блендер та подрібніть до стану дуже дрібно нарізаної, але не кашоподібної маси.

Щоб фрикадельки мали хрумку скоринку, проте всередині залишалися м'якими, до фаршу додають хліб, попередньо розмочивши його в кип'ячений або питній воді. 

В глибокій мисці змішайте фарш з цибулею, часником та хлібом. Ви також можете приготувати фрикадельки по-грецьки, змішавши однакові частини яловичого та свинячого фаршу. Помийте та подрібніть м'яту, а потім додайте її до фаршу разом з яйцем, оливковою олією, коріандром та червоним винним оцтом.

Додайте сіль та перець до смаку, та ретельно вимісіть суміш, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Після цього з маси сформуйте невеликі круглі фрикадельки.

Наполовину наповніть пательню олією і розігрійте на сильному вогні. Щоб надати фрикаделькам по-грецьки хрусткої текстури ззовні, достатньо обваляти їх у борошні, а потім обсмажити у фритюрі. Тільки не забудьте струсити надлишки борошна, щоб вони не вийшли надто сухими.

Смажити фрикадельки у фритюрі потрібно по 3-4 хвилини з кожного боку, не готуючи забагато за один раз. Готові фрикадельки по-грецьки викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Подавати грецькі фрикадельки слід зі свіжовичавленим лимонним соком, подрібненою петрушкою і заправкою з грецького йогурту, натертих огірків та часнику.

 

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