Кефтедакі або фрикадельки з м'ятою: незвичний рецепт м'ясних котлет

Кефтедакі - це грецькі фрикадельки з яловичини, обсмажені до хрусткої скоринки. Кефтедакі приправляють коріандром, часником і м'ятою, що надає фрикаделькам приємного пряного смаку.
Про те, як готувати грецькі фрикадельки з м'ятою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Real Greek Recipes.
Для того, щоб приготувати фрикадельки з м'ятою по-грецьки, треба такі продукти:
Почистьте цибулю та часник, цибулю наріжте на невеликі шматочки. Потім перекладіть цибулю і часник у блендер та подрібніть до стану дуже дрібно нарізаної, але не кашоподібної маси.
Щоб фрикадельки мали хрумку скоринку, проте всередині залишалися м'якими, до фаршу додають хліб, попередньо розмочивши його в кип'ячений або питній воді.
В глибокій мисці змішайте фарш з цибулею, часником та хлібом. Ви також можете приготувати фрикадельки по-грецьки, змішавши однакові частини яловичого та свинячого фаршу. Помийте та подрібніть м'яту, а потім додайте її до фаршу разом з яйцем, оливковою олією, коріандром та червоним винним оцтом.
Додайте сіль та перець до смаку, та ретельно вимісіть суміш, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Після цього з маси сформуйте невеликі круглі фрикадельки.
Наполовину наповніть пательню олією і розігрійте на сильному вогні. Щоб надати фрикаделькам по-грецьки хрусткої текстури ззовні, достатньо обваляти їх у борошні, а потім обсмажити у фритюрі. Тільки не забудьте струсити надлишки борошна, щоб вони не вийшли надто сухими.
Смажити фрикадельки у фритюрі потрібно по 3-4 хвилини з кожного боку, не готуючи забагато за один раз. Готові фрикадельки по-грецьки викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
Подавати грецькі фрикадельки слід зі свіжовичавленим лимонним соком, подрібненою петрушкою і заправкою з грецького йогурту, натертих огірків та часнику.
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