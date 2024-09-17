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Кефтедаки или фрикадельки с мятой: необычный рецепт мясных котлет

В фрикадельки по-гречески добавляют мяту (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кефтедаки - это греческие фрикадельки из говядины, обжаренные до хрустящей корочки. Кефтедаки приправляют кориандром, чесноком и мятой, что придает фрикаделькам приятный пряный вкус.

О том, как готовить греческие фрикадельки с мятой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Real Greek Recipes.

Что нужно для греческих фрикаделей

Для того чтобы приготовить фрикадельки с мятой по-гречески, нужно следующие продукты:

  • нежирный говяжий фарш - 500 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • мука - 1-2 ст. л.;
  • хлеб (без корочки) - 60 г;
  • лук (маленький) - 1 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • оливковое масло - 5 ст. л.;
  • красный винный уксус - 1 ч. л.;
  • молотый кориандр - 1 ч. л.;
  • мята - 3-4 листика;
  • петрушка - горсть;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • подсолнечное масло - для жарки.

Как готовить фрикадельки по-гречески

Почистьте лук и чеснок, нарежьте лук на небольшие кусочки. Затем переложите лук и чеснок в блендер и измельчите до состояния очень мелко нарезанной, но не кашеобразной массы.

Чтобы фрикадельки имели хрустящую корочку, однако внутри оставались мягкими, к фаршу добавляют хлеб, предварительно размочив его в кипяченой или питьевой воде.

В глубокой миске смешайте фарш с луком, чесноком и хлебом. Вы также можете приготовить фрикадельки по-гречески, смешав одинаковые части говяжьего и свиного фарша. Помойте и измельчите мяту, затем добавьте ее в фарш вместе с яйцом, оливковым маслом, кориандром и красным винным уксусом.

Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно вымесите смесь, чтобы все ингредиенты соединились. После этого из массы сформируйте небольшие круглые фрикадельки.

Наполовину наполните сковороду растительным маслом и разогрейте на сильном огне. Чтобы придать фрикаделькам по-гречески хрустящей текстуры извне, достаточно обвалять их в муке, а затем обжарить во фритюре. Только не забудьте встряхнуть излишки муки, чтобы они не получились слишком сухими.

Жарить фрикадельки во фритюре нужно по 3-4 минуты с каждой стороны, не готовя слишком много раз. Готовые фрикадельки по-гречески выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать греческие фрикадельки следует со свежевыжатым лимонным соком, измельченной петрушкой и заправкой из греческого йогурта, натертых огурцов и чеснока.

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