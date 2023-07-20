Кефір, сметана та алое. Лікарі пояснили, чи дійсно допомагають ці засоби при сонячних опіків

Кефір і сметана

Молочна кислота та бактерії допомагають зменшити запалення. Втім варто вибирати менш жирні продукти. Тільки зважайте на те, що якщо на шкірі є подряпини чи рани - то треба використовувати аптечні засоби, а не народні.

Наносити кефір і сметану на сонячні опіки потрібно ватним спонжем, аби не пошкодити шкіру.

Терта картопля

Ще одним поширеним народним методом, який застосовують при сонячних опіках є терта картопля. Дослідження показують, що вітаміни С, Е й численні антиоксиданти з картоплі можуть допомогти пошкодженій шкірі.

При цьому майте на увазі, що терту картоплю не можна наносити на сонячні опіки, якщо на шкірі є рани.

Алое

Народна медицина радить натирати засмагу соком алое, аби полегшити стан шкіри після сонячних опіків. Також можна використовувати засоби з екстрактом цієї рослини.

Дослідження показують, що алоїн, який у складі алое зменшує запалення. А саме алое приємно охолоджує шкіру, це полегшує стан після сонячних опіків. Але цей засіб також не можна наносити, які на шкіру з ранами.