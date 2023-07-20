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Кефір, сметана та алое. Лікарі пояснили, чи дійсно допомагають ці засоби при сонячних опіків

Які народні методи допомагають при сонячних опіках (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Часто доказова медицина виступає проти народних методів, які не мають реального підтвердження. Втім у деяких випадках засоби, які застосовували наші предки протягом поколінь, можуть мати наукове підґрунтя й дійсно бути корисними.

Про те, які народні методи дійсно допомагають при сонячних опіках, пишуть на медичній сторінці Ua health в Instagram.

Кефір і сметана

Молочна кислота та бактерії допомагають зменшити запалення. Втім варто вибирати менш жирні продукти. Тільки зважайте на те, що якщо на шкірі є подряпини чи рани - то треба використовувати аптечні засоби, а не народні.

Наносити кефір і сметану на сонячні опіки потрібно ватним спонжем, аби не пошкодити шкіру.

Терта картопля

Ще одним поширеним народним методом, який застосовують при сонячних опіках є терта картопля. Дослідження показують, що вітаміни С, Е й численні антиоксиданти з картоплі можуть допомогти пошкодженій шкірі.

При цьому майте на увазі, що терту картоплю не можна наносити на сонячні опіки, якщо на шкірі є рани.

Алое

Народна медицина радить натирати засмагу соком алое, аби полегшити стан шкіри після сонячних опіків. Також можна використовувати засоби з екстрактом цієї рослини.

Дослідження показують, що алоїн, який у складі алое зменшує запалення. А саме алое приємно охолоджує шкіру, це полегшує стан після сонячних опіків. Але цей засіб також не можна наносити, які на шкіру з ранами.

Раніше ми писали про те, чи можна користуватись торішнім сонцезахисним кремом.

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