Через це потерпає ваша шкіра. Поширені помилки при використанні сонцезахисного крему

Сонцезахисні креми допомагають вберегти шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів, які здатні викликати опіки та пришвидшувати старіння. Але через помилки при застосуванні цих засобів, вони не спрацьовують належним чином.

Помилки при застосуванні сонцезахисними кремами

"Поширеною помилкою людей є те, що вони не розуміють, що сонцезахисні креми дійсно мають термін придатності", - розповіла лікар Шеріл Літґоу.

На упаковці таких засобів вказують інформацію, як довго можна використовувати продукт після його відкриття. Після закінчення цього терміну крем перестає захищати шкіру.

"Раджу написати на пляшці, коли ви відкрили сонцезахисний крем, так ви точно знатимете, як довго він залишиться придатним", - зазначила Шеріл.

Ще одна поширена помилка - неправильне нанесення сонцезахисного крему. Потрібно 7 ч. л., щоб покрити все тіло. Їх слід наносити кожні дві години, якщо ви проводите весь день на сонці.

"Якщо люди протягом дня купаються, то сонцезахисний крем треба використовувати частіше", - додала лікар.

Навіть у похмурі дні потрібно захищатися від ультрафіолетового проміння, оскільки сонячне світло проникає крізь хмари.

"Якщо шкіру не захищати, УФ-промені можуть поступово пошкоджувати її, викликаючи зморшки та збільшуючи ймовірність розвитку раку шкіри", - наголосила Літґоу.

Як вибрати рівень захисту від сонця

SPF (фактор захисту від сонця) вимірює, скільки ультрафіолетового випромінювання знадобиться, щоб спалити захищену шкіру порівняно з незахищеною.

Наприклад, якщо ви наносите сонцезахисний крем SPF 50, ваша шкіра згорить на сонці у 50 разів повільніше, ніж незахищена шкіра.

При виборі рівня SPF треба орієнтуватися на свій фототип: колір очей, волосся і шкіри. Саме вони показують, як шкіра виробляє захисний пігмент і легко чи обгоряє. Для світлої шкіри, яка швидко червоніє, краще вибирати засоби з високим ступенем захисту (SPF не менше 30 або 40).

Якщо ваша шкіра схильна до пігментації, вона дуже світла і легко згорає на сонці, на шкірі вже є симптоми меланодермії, то для обличчя вибирайте крем із рівнем SPF 50. Якщо вам не потрібний такий сильний захист, тоді купуйте засоби з SPF 30. Креми із SPF нижче 30 не будуть ефективно захищати від опіків та фотостарінню шкіри.

І пам'ятайте, що влітку сонцезахисний крем потрібно наносити щодня.

Якщо ви помітили родимку або нову пляму на шкірі, яка змінила зовнішній вигляд, запишіться на прийом до лікаря.