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Яке взуття обрати під літню сукню: зручні варіанти

Яке взуття підійде до будь-якої сукні (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Найчастіше дівчата обирають сукні в поєднанні з туфлями-човниками на підборах. Так, це дійсно універсальний вибір, але не найзручніший. Крім того, він уже встиг набриднути, і образ з таким поєднанням навряд чи справить "вау"-ефект.

На щастя, влітку 2024 року можна знайти безліч модних пар взуття, які не поступаються за універсальністю і практичністю звичайним туфлям, але при цьому привертають більше уваги і миттєво роблять образ ультрасучасним.

РБК-Україна (проект Styler) рекомендує звернути увагу на більш трендові та зручні варіанти взуття під сукню, в яких можна провести весь день на ногах.

Мюлі

Якщо в холодну пору року ми не можемо обійтися без елегантних ботильйонів, то в теплі місяці їх замінять модні мюлі. Вони не тільки мають привабливий вигляд на нозі та додають стильний акцент, а й чудово поєднуються з будь-яким вбранням, що робить їх особливо універсальними.

Мюлі (фото: instagram.com/jastoni_shoes)

Слінгбеки на стійких підборах

Слінгбеки - гідні та стильні конкуренти мюлям. Завдяки закритому гострому носу, що нагадує човники, вони мають більш елегантний вигляд. З цими туфлями можна нескінченно експериментувати.

Слінгбеки на стійких підборах (фото: instagram.com/siena.shoess)

Сандалі на платформі

Не варто забувати про улюблені всіма сандалі, які замінюють нам зручні капці. Однак важливо, щоб вони були на платформі - занадто тонка підошва візуально збільшує ікри.

Сандалі на платформі (фото: instagram.com/narrinanatasha)

Білі базові кеди

Спортивне взуття теж чудово поєднується з сукнями будь-якої довжини - міні, міді та максі. Однак для повної впевненості у своєму образі достатньо однієї моделі - базових білих кед.

Білі базові кеди (фото: instagram.com/shoesday.ua​​​​​​​)

Раніше ми розповідали, чим замінити футболку літом 2024.

Також ми писали про трендову спідницю, якою можна замінити шорти.

Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-аканути shoesday.ua, narrinanatasha, instagram.com/siena.shoess, jastoni_shoes.

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