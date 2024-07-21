Яке взуття обрати під літню сукню: зручні варіанти

Найчастіше дівчата обирають сукні в поєднанні з туфлями-човниками на підборах. Так, це дійсно універсальний вибір, але не найзручніший. Крім того, він уже встиг набриднути, і образ з таким поєднанням навряд чи справить "вау"-ефект.

На щастя, влітку 2024 року можна знайти безліч модних пар взуття, які не поступаються за універсальністю і практичністю звичайним туфлям, але при цьому привертають більше уваги і миттєво роблять образ ультрасучасним.