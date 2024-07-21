Какую обувь выбрать под летнее платье: удобные варианты

Чаще всего девушки выбирают платья в сочетании с туфлями-лодочками на каблуках. Это действительно универсальный выбор, но не самый удобный. Кроме того, он уже успел надоесть, и образ с таким сочетанием вряд ли произведет "вау"-эффект.

К счастью, летом 2024 года можно найти множество модных пар обуви, которые не уступают по универсальности и практичности обычным туфлям, но при этом привлекают больше внимания и мгновенно делают образ ультрасовременным.