Яке укриття найбільш надійно захищає під час ракетних атак

Яке укриття найбільш надійне

Насамперед варто знати, що в Україні немає такого укриття, яке здатне захистити на всі 100%, оскільки складно передбачити запобіжник від уламків, прямого влучання чи вибухової хвилі.

У такому випадку станції метрополітену є найбільш надійними місцями захисту під час повітряних тривог.

Крім станцій метро, часто в ролі укриттів виступають паркінги. Якщо він розташований на нижньому поверсі, то це також може бути більш-менш надійно.

У старих будинках, більш відомих як "сталінки", також можна надійно перечекати повітряну тривогу, хоча вони й не надто комфортні.

Захищеними також є храми, адже там завжди є підземний поверх.

У сучасних багатоповерхівках варто орієнтуватися на правило двох стін чи перебувати в приміщеннях біля ліфта, ліфтовому холі та коридорах біля сходів, у просторі навколо ліфтової шахти та кімнатах у квартирі, які розташовані близько до шахти ліфта.

Вимоги до укриття в багатоповерхівці

Бомбосховище чи укриття насамперед повинно виконувати захисну функцію. До цієї ж категорії належать протирадіаційні укриття та швидкоспоруджувані споруди, які зводять під час особливих ситуацій.

Бомбосховище повинне бути заглибленим у землю й мати залізобетонне перекриття для захисту в разі прямого влучення снаряд. Такі приміщення також повинні бути забезпечені всім необхідним для перебування протягом кількох годин і більше.

Серед базових потреб їжа, вода, туалетне приміщення. У кожної людини також можуть бути індивідуальні потреби, як-от медикаменти, спеціальне харчування тощо, тому про це варто подбати самостійно та заздалегідь.

Масована атака по Україні 29 грудня

В Одесі внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу ліквідували рятувальники.

Львівську область атакували щонайменше 10 "Шахедів". Є загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові.

Харків опинився під масованим ударом. Росіяни атакували двома видами ракет - С-300 та Х-22.

У Сумській області ворог завдав ракетний удар по Конотопу. Сталось загоряння автомобіля.

У Києві, Дніпрі, Одесі також лунали вибухи та були руйнування.

За даними МВС, внаслідок масованої атаки в Україні загинули 12 осіб.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната повідомив, що окупанти використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", - зауважив Ігнат.