Какое укрытие наиболее надежно защищает во время ракетных атак

Какое укрытие наиболее надежно

Прежде всего, стоит знать, что в Украине нет такого укрытия, которое способно защитить на все 100%, поскольку сложно предусмотреть предохранитель от обломков, прямого попадания или взрывной волны.

В таком случае станции метрополитена являются наиболее надежными местами защиты при воздушных тревогах.

Помимо станций метро часто в роли укрытий выступают паркинги. Если он расположен на нижнем этаже, это также может быть более или менее надежно.

В старых домах, более известных как "сталинки", можно надежно переждать воздушную тревогу, хотя они и не слишком комфортны.

Защищены также храмы, ведь там всегда есть подземный этаж.

В современных многоэтажках следует ориентироваться на правило двух стен или находиться в помещениях возле лифта, лифтовом холле и коридорах у лестницы, в пространстве вокруг лифтовой шахты и комнатах в квартире, расположенных близко к шахте лифта.

Требования к укрытию в многоэтажке

Бомбоубежище или укрытие в первую очередь должно выполнять защитную функцию. К этой же категории относятся противорадиационные укрытия и быстровозводимые сооружения, возводимые в особых ситуациях.

Бомбоубежище должно быть заглублено в землю и иметь железобетонное перекрытие для защиты в случае прямого попадания снаряда. Такие помещения также должны обеспечиваться всем необходимым для пребывания в течение нескольких часов и более.

Среди базовых нужд еда, вода, туалетное помещение. У каждого человека также могут быть индивидуальные потребности, например медикаменты, специальное питание и т. д., поэтому об этом стоит позаботиться самостоятельно и заранее.

Массированная атака по Украине 29 декабря

В Одессе в результате атаки "Шахедов" повреждена одна из многоэтажек. Пожар был ликвидирован спасателями.

Львовскую область атаковали не менее 10 "Шахедов". Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

Харьков оказался под массированным ударом. Россияне атаковали двумя видами ракет - С-300 и Х-22.

В Сумской области враг нанес ракетный удар по Конотопу. Произошло возгорание автомобиля.

В Киеве, Днепре, Одессе также раздавались взрывы и были разрушения.

По данным МВД, в результате массированной атаки в Украине погибли 12 человек.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната сообщил, что оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", - отметил Игнат.