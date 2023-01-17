Яке церковне свято відзначається 17 січня: прикмети, що не можна робити, у кого іменини

Що відомо про святих

Святого Зосиму вважають покровителем пасічників. Цього дня обов'язково потрібно з'їсти ложку меду, щоб бджоли багато меду давали та здоров'я було міцним.

Наші пращури готували різні страви з меду, такі як іриски або медові пряники. Дівчата цього дня ворожать на долю і нареченого. Святки вже добігають кінця.

Люди думали, що злі сили цієї дати приходять на землю, щоб наробити більше бід. Щоб прогнати біса, один із чоловіків у селі одягав вивернуту шубу. Потім у селі палили велике багаття і перестрибували через нього.

Прикмети цього дня

Якщо на деревах багато снігу, рік буде вдалим для бджолярів.

Чисте небо та повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.

Слабка потяг у печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.

Вранці туман – до врожаю ярих.

Якщо небо зоряне та ясне – буде сонце та мороз.

Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Що не можна робити 17 січня

Цього дня нікому не можна міняти роботу.

17 січня підглядати та підслуховувати.

Також сьогодні не можна розповідати про свої плани підряд, зберігайте тишу.

17 січня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.