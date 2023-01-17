Яке церковне свято відзначається 17 січня: прикмети, що не можна робити, у кого іменини

17 січня віруючі вшановують пам'ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.
Про всі прикмети та заборони 17 січня - читайте у матеріалі Styler.
Святого Зосиму вважають покровителем пасічників. Цього дня обов'язково потрібно з'їсти ложку меду, щоб бджоли багато меду давали та здоров'я було міцним.
Наші пращури готували різні страви з меду, такі як іриски або медові пряники. Дівчата цього дня ворожать на долю і нареченого. Святки вже добігають кінця.
Люди думали, що злі сили цієї дати приходять на землю, щоб наробити більше бід. Щоб прогнати біса, один із чоловіків у селі одягав вивернуту шубу. Потім у селі палили велике багаття і перестрибували через нього.
17 січня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Артемій, Опанас, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан.
Раніше ми писали, коли потрібно колядувати, щедрувати та посівати.
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