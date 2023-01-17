Какой церковный праздник отмечается 17 января: приметы, что нельзя делать, у кого именины

Что известно о святых

Святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. В этот день обязательно нужно съесть ложку меда, чтобы пчелы много меда давали и здоровье было крепким.

Наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.

Приметы этого дня

Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.

Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.

Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.

Утром туман – к урожаю яровых.

Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.

Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду.

Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

Что нельзя делать 17 января

В этот день никому нельзя менять работу.

17 января подглядывать и подслушивать.

Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.

17 января именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.