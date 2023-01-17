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Какой церковный праздник отмечается 17 января: приметы, что нельзя делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

17 января верующие чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликии. В народном календаре дата получила такие названия: Феоктистов день, Зосима, Зосима-пасечника.

Обо всех приметах и запретах 17 января - читайте в материале Styler.

Что известно о святых

Святого Зосиму считают покровителем пчеловодов. В этот день обязательно нужно съесть ложку меда, чтобы пчелы много меда давали и здоровье было крепким.

Наши предки готовили различные блюда из меда, такие как ириски или медовые пряники. Девушки в этот день гадают на судьбу и суженого. Святки уже подходят к концу.

Люди думали, что злые силы в эту дату приходят на землю, чтобы натворить побольше бед. Чтобы прогнать черта, один из мужчин в селе надевал вывернутую шубу. Затем в деревне жгли большой костер и перепрыгивали через него.

Приметы этого дня

  • Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
  • Чистое небо и полная луна у Феоктистов день – к сильному наводнению.
  • Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
  • Утром туман – к урожаю яровых.
  • Если небо звездное и ясное – будет солнце и мороз.
  • Алая заря 17 января предвещает ветреную погоду.
  • Если в этот день идет снег – примета к тому, что пчелы будут хорошо роиться.

Что нельзя делать 17 января

  • В этот день никому нельзя менять работу.
  • 17 января подглядывать и подслушивать.
  • Также сегодня нельзя рассказывать о своих планах всем подряд, сохраняйте тишину.

17 января именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.

Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.

Кроме того, читайте о самых главных праздниках, которые нас ждут в 2023 году.

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