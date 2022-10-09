Яке церковне свято 9 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела

9 жовтня православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова.
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Цей святий вважається найзагадковішим з апостолів-євангелістів, був улюбленим учнем Христа. Його тексти насамперед Євангеліє від Іоанна та Апокаліпсис (Одкровення Іоанна Богослова), за останні два тисячоліття трактувалися найчастіше.
Усі мандрівники обов'язково зверталися до Іоанна Богослова цього дня з молитвою, бо вважалося, що він опікується тим, хто знаходиться в дальній дорозі.
Також, за народними повір'ями, Іоанна Богослова вважають покровителем художників та всі, хто має відношення до образотворчих мистецтв.
Йому моляться про те, щоб настало натхнення, просять допомоги у творчій кризі.
9 жовтня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Тихон, Микола, Іван, Дмитро, Вольдемар, Володимир, Опанас та Олександр.
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