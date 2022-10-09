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Какой церковный праздник 9 октября: что нельзя делать, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова.

Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Этот святой считается самым загадочным из апостолов-евангелистов, являлся любимым учеником Христа. Его тексты в первую очередь Евангелие от Иоанна и Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова), за последние два тысячелетия трактовались наиболее часто.

Все путники обязательно обращались к Иоанну Богослову в этот день с молитвой, так как считалось, что он покровительствует тем, кто находится в дальней дороге.

Также, по народным поверьям, Иоанна Богослова считают покровителем художников и все, кто имеет отношение к изобразительным искусствам.

Ему молятся о том, чтобы пришло вдохновение, просят помощи при творческом кризисе.

Главные приметы этого дня

  • Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
  • Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег.
  • Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет.
  • Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
  • До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы.
  • После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.
  • В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя ругаться, использовать грубые слова, злиться, – допускать любой негатив, иначе привлечете к себе череду бед и неудач.
  • Нельзя лениться и бездельничать.
  • Не начинайте сегодня новые дела.

9 октября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Афанасий и Александр.

Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.

Также читайте, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.

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