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Яке церковне свято 9 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела

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Неділя 09 жовтня 2022 06:02
Яке церковне свято 9 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

9 жовтня православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова.

Нижче в матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Цей святий вважається найзагадковішим з апостолів-євангелістів, був улюбленим учнем Христа. Його тексти насамперед Євангеліє від Іоанна та Апокаліпсис (Одкровення Іоанна Богослова), за останні два тисячоліття трактувалися найчастіше.

Усі мандрівники обов'язково зверталися до Іоанна Богослова цього дня з молитвою, бо вважалося, що він опікується тим, хто знаходиться в дальній дорозі.

Також, за народними повір'ями, Іоанна Богослова вважають покровителем художників та всі, хто має відношення до образотворчих мистецтв.

Йому моляться про те, щоб настало натхнення, просять допомоги у творчій кризі.

Головні прикмети цього дня

  • Сніг пішов 9 жовтня – за 40 днів настане зима.
  • Полетіли граки 9 жовтня – незабаром випаде сніг.
  • Рожевий, жовтий або золотий захід сонця – гарна погода буде.
  • Сонячний та теплий день 9 жовтня віщує нежаркий та дощовий липень.
  • До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай на сувору зиму.
  • Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дмухати сильний вітер – буде дощ чи сніг.
  • Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна лаятися, використовувати грубі слова, злитися, - допускати будь-який негатив, інакше залучите до себе низку бід і невдач.
  • Не можна лінуватися і ледарювати.
  • Не розпочинайте сьогодні нових справ.

9 жовтня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Тихон, Микола, Іван, Дмитро, Вольдемар, Володимир, Опанас та Олександр.

Раніше ми писали, коли відзначати Покрова Пресвятої Богородиці , і що потрібно встигнути зробити.

Також читайте, які свята та вихідні ми відзначимо у жовтні 2022 року.

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