Яке церковне свято 9 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела

Нижче в матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Цей святий вважається найзагадковішим з апостолів-євангелістів, був улюбленим учнем Христа. Його тексти насамперед Євангеліє від Іоанна та Апокаліпсис (Одкровення Іоанна Богослова), за останні два тисячоліття трактувалися найчастіше.

Усі мандрівники обов'язково зверталися до Іоанна Богослова цього дня з молитвою, бо вважалося, що він опікується тим, хто знаходиться в дальній дорозі.

Також, за народними повір'ями, Іоанна Богослова вважають покровителем художників та всі, хто має відношення до образотворчих мистецтв.

Йому моляться про те, щоб настало натхнення, просять допомоги у творчій кризі.

Головні прикмети цього дня

Сніг пішов 9 жовтня – за 40 днів настане зима.

Полетіли граки 9 жовтня – незабаром випаде сніг.

Рожевий, жовтий або золотий захід сонця – гарна погода буде.

Сонячний та теплий день 9 жовтня віщує нежаркий та дощовий липень.

До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай на сувору зиму.

Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дмухати сильний вітер – буде дощ чи сніг.

Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.

Що не можна робити у цей день

Не можна лаятися, використовувати грубі слова, злитися, - допускати будь-який негатив, інакше залучите до себе низку бід і невдач.

Не можна лінуватися і ледарювати.

Не розпочинайте сьогодні нових справ.

9 жовтня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Тихон, Микола, Іван, Дмитро, Вольдемар, Володимир, Опанас та Олександр.