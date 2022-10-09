Яке церковне свято 9 жовтня: що не можна робити, у кого день ангела
9 жовтня православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова.
Нижче в матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.
Цей святий вважається найзагадковішим з апостолів-євангелістів, був улюбленим учнем Христа. Його тексти насамперед Євангеліє від Іоанна та Апокаліпсис (Одкровення Іоанна Богослова), за останні два тисячоліття трактувалися найчастіше.
Усі мандрівники обов'язково зверталися до Іоанна Богослова цього дня з молитвою, бо вважалося, що він опікується тим, хто знаходиться в дальній дорозі.
Також, за народними повір'ями, Іоанна Богослова вважають покровителем художників та всі, хто має відношення до образотворчих мистецтв.
Йому моляться про те, щоб настало натхнення, просять допомоги у творчій кризі.
Головні прикмети цього дня
- Сніг пішов 9 жовтня – за 40 днів настане зима.
- Полетіли граки 9 жовтня – незабаром випаде сніг.
- Рожевий, жовтий або золотий захід сонця – гарна погода буде.
- Сонячний та теплий день 9 жовтня віщує нежаркий та дощовий липень.
- До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай на сувору зиму.
- Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дмухати сильний вітер – буде дощ чи сніг.
- Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.
Що не можна робити у цей день
- Не можна лаятися, використовувати грубі слова, злитися, - допускати будь-який негатив, інакше залучите до себе низку бід і невдач.
- Не можна лінуватися і ледарювати.
- Не розпочинайте сьогодні нових справ.
9 жовтня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Тихон, Микола, Іван, Дмитро, Вольдемар, Володимир, Опанас та Олександр.
Раніше ми писали, коли відзначати Покрова Пресвятої Богородиці , і що потрібно встигнути зробити.
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