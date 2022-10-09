Какой церковный праздник 9 октября: что нельзя делать, у кого день ангела
9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова.
Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Этот святой считается самым загадочным из апостолов-евангелистов, являлся любимым учеником Христа. Его тексты в первую очередь Евангелие от Иоанна и Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова), за последние два тысячелетия трактовались наиболее часто.
Все путники обязательно обращались к Иоанну Богослову в этот день с молитвой, так как считалось, что он покровительствует тем, кто находится в дальней дороге.
Также, по народным поверьям, Иоанна Богослова считают покровителем художников и все, кто имеет отношение к изобразительным искусствам.
Ему молятся о том, чтобы пришло вдохновение, просят помощи при творческом кризисе.
Главные приметы этого дня
- Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
- Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег.
- Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет.
- Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
- До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы.
- После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.
- В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ругаться, использовать грубые слова, злиться, – допускать любой негатив, иначе привлечете к себе череду бед и неудач.
- Нельзя лениться и бездельничать.
- Не начинайте сегодня новые дела.
9 октября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Афанасий и Александр.
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