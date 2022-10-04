Яке церковне свято 4 жовтня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського, єпископа і святого мученика Іпатія, єпископа Єфиського.
Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.
Святий Кодрат був одним із сімдесяти апостолів, які несли слово Боже людям. Багатьох він наставив на шлях істинної віри. Одного разу натовп язичників накинувся на єпископа і сильно побив. Кодрата, що вижив дивом, кинули в ув'язнення, де він і загинув з голоду.
В 126 апостол написав апологію (захисну промову для суду), яку представив імператору Адріану. Під враженням промови імператор видав указ, який забороняє судити людину без доказів.
Святий Іпат став на захист ікон. Розгніваний правитель наказав зрадити святого різним жорстоким тортурам і мукам, після чого зрадити смерть.
На Кондрата та Гната обов'язково треба було працювати: молотити зерно, а ще добрити землю гноєм. Тоді весь рік пройде безбідно, а все задумане здійсниться.
4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Петро, Нестор, Лаврентій, Костянтин, Йосип, Іван, Дмитро, Данило, Вольдемар, Володимир, Василь, Валентин, Андрій та Олександр.
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