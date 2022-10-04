Какой церковный праздник 4 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям. Многих он наставил на путь истинной веры. Однажды толпа язычников набросилась на епископа и сильно избила. Чудом выжившего Кодрата бросили в заточение, где он и погиб от голода.

В 126 году апостол написал апологию (защитительную речь для суда), которую представил императору Адриану. Под впечатлением речи правитель издал указ, запрещающий судить человека без улик.

Святой Ипат стал на защиту икон. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.

На Кондрата и Игната обязательно нужно было работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом. Тогда весь год пройдет безбедно, а все задуманное сбудется.

Главные приметы этого дня

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными.

Если домашняя птица линять начала, то зима не за горами.

Если днем холодно, а к ночи потеплело, будет непогода.

Если листья березы начали с верхушки желтеть, то следующая весна будет ранней, если снизу – поздней.

Если кроты в свои норы много соломы наносили, зима будет суровой.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя свататься в этот день – это сулит расставание пары.

В этот день не ходите в лес и не стойте на пороге, чтобы беды не случилось.

4 октября нельзя резать домашнюю птицу, иначе будет голод в семье.

4 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Петр, Нестор, Лаврентий, Константин, Иосиф, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Василий, Валентин, Андрей и Александр.