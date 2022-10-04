Какой церковный праздник 4 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

4 октября православная церков чтит память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, епископа и святого мученика Ипатия, епископа Ефисского.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, читайте в материале Styler.
Святой Кодрат был одним из семидесяти апостолов, которые несли слово Божие людям. Многих он наставил на путь истинной веры. Однажды толпа язычников набросилась на епископа и сильно избила. Чудом выжившего Кодрата бросили в заточение, где он и погиб от голода.
В 126 году апостол написал апологию (защитительную речь для суда), которую представил императору Адриану. Под впечатлением речи правитель издал указ, запрещающий судить человека без улик.
Святой Ипат стал на защиту икон. Разгневанный правитель приказал предать святого разным жестоким пыткам и мукам, после чего предать смерти.
На Кондрата и Игната обязательно нужно было работать: молотить зерно, а еще удобрять землю навозом. Тогда весь год пройдет безбедно, а все задуманное сбудется.
4 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Петр, Нестор, Лаврентий, Константин, Иосиф, Иван, Дмитрий, Даниил, Вольдемар, Владимир, Василий, Валентин, Андрей и Александр.
Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.
Также читайте, какая будет погода в октябре.