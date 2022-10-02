"Бабине літо" чи сніг? Яка буде погода у жовтні: прогноз синоптиків

Погода в Україні у жовтні порадує, як "бабиним літом", так і снігом з першими нічними заморозками.

Дивіться нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на найближчий місяць.

Так, за даними народного синоптика, Стаса Щедріна, тепло очікується в перші дні жовтня. Але це буде не останнє потепління цього року.

"Бабине літо прийде, найімовірніше, на початку жовтня - у період від 1 до 10 числа", - прогнозує синоптик.

Він додав, що ще одне "бабине літо" ймовірне в перших числах листопада. Тоді, за словами Щедріна, в Україні теж очікується потепління та малодощова погода.

За прогнозами ресурсу Gismeteo (за даними для Києва), перша половина жовтня дійсно буде теплою. Навіть із підвищенням до +20 градусів.

Але в другій частині місяця спостерігатиметься зниження температури. Остання декада жовтня, ймовірно принесе нам ледь відчутне тепло (менше +5 градусів), а вночі навіть 0... -1 градус. Крім того, можливий перший сніг.

Скрін: Прогноз для Києва на місяць (gismeteo.ua)

За даними Українського гідрометцентру, Кліматична характеристика жовтня буде у межах середньомісячних показників, тож сюрпризи малоймовірні.

Середня місячна температура повітря у жовтні становитиме 5-11 тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 26-58 мм, а в гірських районах 68-88 мм. Ці показники у межах норми, однак вищі, ніж попереднього місяця.

Таким чином, в гідрометцентрі прогнозують, що погода у жовтні 2022 року очікується стабільно осінньою - з коливаннями опадів та сонячних днів і поступовим переходом до прохолодного сезону.