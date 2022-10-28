Яке церковне свято 28 жовтня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

28 жовтня православні всього світу вшановують пам'ять святого Єфимія (Єфима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини.
Про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела, читайте у матеріалі Styler.
Преподобний Юхим Солунський до постригу носив ім'я Микита. Він народився у християнській сім'ї. Мати наполягла, щоб він рано одружився. Коли юнакові виповнилося 18 років, він залишив дружину та доньку і вирушив до монастиря на горі Олімп, де прийняв постриг.
За кілька місяців до своєї смерті Юхим вирушив до Палестини. Звідти його мощі доставили в Салоніки, де зберігаються й сьогодні у базиліці Святого Димитрія.
У народі говорили, що 28 жовтня разом із зимою активізується і нечиста сила. Так, наприклад, кікімора може сісти за пасмо та зіпсувати роботу.
Якщо це станеться, слід осяяти нечисть хресним знаменням і помолитися Юхимові. Селяни пам'ятали про це і не зупиняли свою роботу: готували пряжу, льон, забирали останні вулики.
День ангела сьогодні відзначають Денис, Іван, Лукіян (Лука), Юхим (Юхим).
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