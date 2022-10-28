Яке церковне свято 28 жовтня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Преподобний Юхим Солунський до постригу носив ім'я Микита. Він народився у християнській сім'ї. Мати наполягла, щоб він рано одружився. Коли юнакові виповнилося 18 років, він залишив дружину та доньку і вирушив до монастиря на горі Олімп, де прийняв постриг.

За кілька місяців до своєї смерті Юхим вирушив до Палестини. Звідти його мощі доставили в Салоніки, де зберігаються й сьогодні у базиліці Святого Димитрія.

У народі говорили, що 28 жовтня разом із зимою активізується і нечиста сила. Так, наприклад, кікімора може сісти за пасмо та зіпсувати роботу.

Якщо це станеться, слід осяяти нечисть хресним знаменням і помолитися Юхимові. Селяни пам'ятали про це і не зупиняли свою роботу: готували пряжу, льон, забирали останні вулики.

Головні прикмети на Юхима

Якщо на Єфимія Осіннього над сонцем, що сходить, пропливає хмара, то не чекай на хорошу погоду.

Якщо сонце при заході сонця оточене червоними колами, то весь тиждень буде морозна погода.

Якщо на чистому вечірньому небі поряд із місяцем є невеликі кола, то вдарить мороз. Якщо ці кола будуть червоного кольору і неясної форми, то чекай снігопаду і вітряної погоди.

Якщо зірки на небі тьмяні, тепло протримається ще два тижні.

Що сьогодні суворо не можна робити

Не можна дівчатам заплітати коси.

Не варто пліткувати і матюкатися.

Не можна сваритися та з'ясовувати стосунки.

Не варто лінуватися, але щодо ремонту, варто відкласти його на інший день.

День ангела сьогодні відзначають Денис, Іван, Лукіян (Лука), Юхим (Юхим).