Какой церковный праздник 28 октября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Преподобный Ефимий Солунский до пострига носил имя Никита. Он родился в христианской семье. Мать настояла, чтобы он рано женился. Когда юноше исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг.

За несколько месяцев до своей смерти Ефимий отправился в Палестину. Оттуда его мощи были доставлены в Салоники, где хранятся и сегодня в базилике Святого Димитрия.

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу.

Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи.

Главные приметы на Ефима

Если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги будут красноватого цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Что сегодня строго нельзя делать

Нельзя девушкам заплетать косы.

Не стоит сплетничать и сквернословить.

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Не стоит лениться, но что касается ремонта, стоит отложить его на другой день.

День ангела сегодня отмечают Денис, Иван, Лукиян (Лука), Ефим (Ефимий).