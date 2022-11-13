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Яке церковне свято 13 листопада: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

13 листопада православний світ вшановує пам'ять преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських.

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Двоє святих жили у XII столітті у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. За легендою, святі скоїли диво: одного разу під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.

13 листопада турбувалися про свійську птицю. Утеплювали курники або будували спеціальні сарайчики, куди кури зможуть сховатися у разі негоди та холодів. Господарі відбирали для вибою слабкого птаха. З курячого м'яса варили бульйон, готували котлети та курники (пироги з м'ясом).

Головні прикмети цього дня

  • сильний вітер сьогодні – найближчими днями тепла чекати не варто;
  • пішов мокрий сніг - зима буде довгою та морозною;
  • втратити гудзик 13 листопада - вас хтось наврочив;
  • з'їсти страву з курки цього дня - бути щасливим цілий рік.

Що не можна робити у цей день

  • Намагайтеся ні з ким не сваритися і не входити в конфлікти, адже цього дня вашому ворогові найлегше вам наврочити.
  • Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт наврочити.

Хто святкує сьогодні іменини

Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.

Також читайте про всі церковні свята грудня 2022 року.

Крім того, нещодавно з'явився календар вихідних та робітників грудня 2022 року.

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