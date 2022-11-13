Яке церковне свято 13 листопада: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler . Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Двоє святих жили у XII столітті у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. За легендою, святі скоїли диво: одного разу під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.

13 листопада турбувалися про свійську птицю. Утеплювали курники або будували спеціальні сарайчики, куди кури зможуть сховатися у разі негоди та холодів. Господарі відбирали для вибою слабкого птаха. З курячого м'яса варили бульйон, готували котлети та курники (пироги з м'ясом).

Головні прикмети цього дня

сильний вітер сьогодні – найближчими днями тепла чекати не варто;

пішов мокрий сніг - зима буде довгою та морозною;

втратити гудзик 13 листопада - вас хтось наврочив;

з'їсти страву з курки цього дня - бути щасливим цілий рік.

Що не можна робити у цей день

Намагайтеся ні з ким не сваритися і не входити в конфлікти, адже цього дня вашому ворогові найлегше вам наврочити.

Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт наврочити.

Хто святкує сьогодні іменини

Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.