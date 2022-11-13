Яке церковне свято 13 листопада: що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

13 листопада православний світ вшановує пам'ять преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських.
Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.
Двоє святих жили у XII столітті у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. За легендою, святі скоїли диво: одного разу під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.
13 листопада турбувалися про свійську птицю. Утеплювали курники або будували спеціальні сарайчики, куди кури зможуть сховатися у разі негоди та холодів. Господарі відбирали для вибою слабкого птаха. З курячого м'яса варили бульйон, готували котлети та курники (пироги з м'ясом).
Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.
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