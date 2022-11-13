Какой церковный праздник 13 ноября: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

13 ноября православный мир почитает память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпекания просфор у мужчин вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.
13 ноября беспокоились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут укрыться в случае непогоды и холодов. Хозяева отбирали для забоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и курятники (пироги с мясом).
Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.
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