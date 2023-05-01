Яке церковне свято 1 травня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Історія свята: день Іоанна Солунського

Монах Іоанн Солунський (Царгородський) з Візантії народився наприкінці VIII століття і був учнем святого Григорія Декаполіта. Як свідчать церковні перекази, святий Іван ще в юнацтві прийняв постриг, вирішивши присвятити життя службі Богові.

Під час гоніння християн за вшанування ікон, що практикувалося за правління імператора Лева V Вірменина, Іван прибув до Константинополя, і разом із Декаполітом та святим Йосипом Піснеписцем повчали місцевих віруючих, виступали проти іконоборців.

Помер Іван у 850 році, і його святі мощі були перенесені до церкви святого Миколая, що була збудована Піснеписцем і розташовувалась за стінами Константинополя.

Вшанування пам'яті українського святителя Макарія

Макарій I (Черта), будучи архімандритом Віленського Троїцького монастиря, рішенням Собору руських архієреїв у 1495 році був поставлений митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі-України (тоді держава називалася Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське).

Владика Макарій, зібравши деякі засоби для відновлення пограбованих татарами Софійського собору та інших київських святинь, наприкінці квітня 1497 року виїхав до Києва.

Втім, 1 травня, коли митрополит служив літургію у храмі с. Скригалова, стався напад татар. Святитель закликав присутніх рятуватися, а сам залишився біля вівтаря і прийняв мученицьку смерть - йому відітнули ступню правої ноги, ліву руку та голову.

Священномученик Макарій I, митрополит Київський (фото: kyiv-pravosl.info)

Тіло митрополита привезли до Києва та поклали у храмі Святої Софії. Розповідали, що перед іконостасом у соборі, де лежав святитель, неодноразово запалювалися свічки, а від його гробниці іноді виходило світло і вогонь.

Канонізація святителя відбулася у 1621-1622 роках. Згодом нетлінні мощі священномученика Макарія перенесли із Софійського собору до Володимирського собору у Києві.

Народні свята та звичаї 1 травня

За старих часів на українських землях з настанням опівночі 1 травня слов'яни відзначали Живин день - свято на честь весни та богині природних сил (Живи).

Уночі наші пращури розводили багаття, яким приписували очисну силу від усілякого пристріту. Вважалося, що той "хто стрибає через багаття високо, у того смерть далеко".

Також свято 1 травня було відоме під назвою Кузьма Городник - на честь преподобного Косьми Халкідонського. За традицією, цієї дати люди вимочували насіння в річковій воді для хорошого врожаю, займалися прополкою городу, а також садили моркву та буряк.

Крім того, за прикметами на 1 травня судили про погоду цього місяця, і з цим розраховували, що і коли сіяти. Тож якщо розквітала вільха, то селяни сіяли гречку. Якщо фіалки та верба - прийшов час садити редиску, моркву, цибулю, кріп і петрушку

При посадці загадували бажання і вірили, що воно збудеться, а паростки будуть сильними та здоровими.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день довго кує зозуля - незабаром прийде тепло, а холод відійде.

Якщо йде дощ - змочіть волосся дощовою водою, і тоді воно буде добре рости.

Якщо у цей день тепло - весна буде холодною.

Черемха зазеленіла - можна садити картоплю, буряк та моркву

Якщо пішов дощ - жито добре зростатиме.

Якщо вранці вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою та ясною.

Якщо перший день травня холодний - наприкінці місяця буде дуже тепло.

Що заборонялося робити цього дня:

У жодному разі не заздріть нікому - це повернеться бумерангом.

У цю дату не рекомендувалося позичати або віддавати щось зі своєї оселі.

Якщо роботи в полі та на городах цього дня віталися, ось для прання та ремонту дата вважалася не бажаною, і таку діяльність краще перенести на інший час.

1 травня свій День ангела відзначають люди із такими іменами: Василь, Віктор, Іван, Юхим, Михайло, Тамара.