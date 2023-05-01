Какой церковный праздник 1 мая: что запрещено делать сегодня, все приметы

История праздника: день Иоанна Солунского

Монах Иоанн Солунский (Царьградский) из Византии родился в конце VIII века, и был учеником святого Григория Декаполита. Как гласят церковные предания, святой Иоанн еще в юношестве принял постриг, решив посвятить жизнь службе Богу.

Во время гонения христиан за чествование икон, что практиковалось при правлении императора Льва V Армянина, Иоанн прибыл в Константинополь, и вместе с Декаполитом и святым Иосифомом Песнеписцем поучали местных верующих, выступали против иконоборцев.

Скончался Иоанн в 850 году, и его святые мощи были перенесены в церковь святого Николая, что была построена Песнеписцем и располагалась за стенами Константинополя.

Чествование памяти украинского святителя Макария

Макарий I (Черта), являясь архимандритом Виленского Троицкого монастыря, решением Собора русских архиереев в 1495 году был поставлен митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси-Украины (в то время держава называлась Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское).

Владыка Макарий, собрав некоторые средства для восстановления ограбленных татарами Софийского собора и других киевских святынь, в конце апреля 1497 года уехал в Киев.

Впрочем, 1 мая, когда митрополит служил литургию в храме с. Скрыгалова, произошло нападение татар. Святитель призвал собравшихся спасаться, а сам остался у алтаря и принял мученическую смерть – ему отсекли ступню правой ноги, левую руку и голову.

Священномученик Макарий I, митрополит Киевский (фото: kyiv-pravosl.info)

Тело митрополита привезли в Киев и уложили в храме Святой Софии. Рассказывали, что перед иконостасом в соборе, где покоился святитель, неоднократно зажигались свечи, а от его гробницы иногда исходили свет и огонь.

Канонизация святителя состоялась в 1621-1622 годах. Впоследствии нетленные мощи священномученика Макария перенесли из Софийского собора во Владимирский собор в Киеве.

Народные праздники и обычаи 1 мая

В старину на украинских землях с наступлением полночи 1 мая славяне отмечали Живин день - праздник в честь весны и богини животворящих природных сил (Живы).

Ночью наши предки разводили костры, которым приписывали очистительную силу от всякой порчи. Считалось, что тот "кто прыгает через костер высоко, у того смерть далеко".

Также праздник 1 мая был известен под названием Кузьма Огородник - в честь преподобного Космы Халкидонского. По традиции, в эту дату люди вымачивали семена в речной воде для хорошего урожая, занимались прополкой огорода, а также садили морковь и буряк.

Кроме того, по приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце, и с этим рассчитывали, что и когда сеять. Так, если расцветала ольха, то селяне сеяли гречиху. Если фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день долго кует кукушка - вскоре придет тепло, а холод отойдет.

Если идет дождь - смочите волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

Если в этот день тепло - то вторая половина месяца будет холодной.

Черемуха зазеленела - можно сажать картофель, свеклу и морковь

Если пошел дождь - будет рожь хорошо расти.

Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

Если первый день мая холодный - в конце месяца будет очень тепло.

Что запрещалось делать в этот день:

Ни в коем случае не завидуйте никому - это вернется бумерангом.

В эту дату не рекомендовалось брать в долг или отдавать что-то из своего дома.

Если работы в поле и на огородах в этот день приветствовались, что вот для стирки и ремонта дата считалась не желательной, и такую деятельность лучше перенести на другое время.

1 мая свой День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Виктор, Иван, Ефим, Михаил, Тамара.