Какой церковный праздник 1 мая: что запрещено делать сегодня, все приметы

1 мая в православном церковном календаре отмечается день памяти преподобного Иоанна Солунского, средневекового христианского святого. Также верующие в Украине почитают священномученика митрополита Киевского Макария I. А еще - святителя епископа Халкидонского Космы.
Из глубины веков дошли и отголоски древнего славянского праздника Живин день, что отмечался с наступлением полночи 1 мая. Параллельно начало последнего месяца весны связывали и с мистической Вальпургиевой ночью.
Какие традиции, поверья и приметы бытовали в старину 1 мая, что было под строгим запретом - читайте в материале ниже.
Монах Иоанн Солунский (Царьградский) из Византии родился в конце VIII века, и был учеником святого Григория Декаполита. Как гласят церковные предания, святой Иоанн еще в юношестве принял постриг, решив посвятить жизнь службе Богу.
Во время гонения христиан за чествование икон, что практиковалось при правлении императора Льва V Армянина, Иоанн прибыл в Константинополь, и вместе с Декаполитом и святым Иосифомом Песнеписцем поучали местных верующих, выступали против иконоборцев.
Скончался Иоанн в 850 году, и его святые мощи были перенесены в церковь святого Николая, что была построена Песнеписцем и располагалась за стенами Константинополя.
Макарий I (Черта), являясь архимандритом Виленского Троицкого монастыря, решением Собора русских архиереев в 1495 году был поставлен митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси-Украины (в то время держава называлась Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское).
Владыка Макарий, собрав некоторые средства для восстановления ограбленных татарами Софийского собора и других киевских святынь, в конце апреля 1497 года уехал в Киев.
Впрочем, 1 мая, когда митрополит служил литургию в храме с. Скрыгалова, произошло нападение татар. Святитель призвал собравшихся спасаться, а сам остался у алтаря и принял мученическую смерть – ему отсекли ступню правой ноги, левую руку и голову.
Священномученик Макарий I, митрополит Киевский (фото: kyiv-pravosl.info)
Тело митрополита привезли в Киев и уложили в храме Святой Софии. Рассказывали, что перед иконостасом в соборе, где покоился святитель, неоднократно зажигались свечи, а от его гробницы иногда исходили свет и огонь.
Канонизация святителя состоялась в 1621-1622 годах. Впоследствии нетленные мощи священномученика Макария перенесли из Софийского собора во Владимирский собор в Киеве.
В старину на украинских землях с наступлением полночи 1 мая славяне отмечали Живин день - праздник в честь весны и богини животворящих природных сил (Живы).
Ночью наши предки разводили костры, которым приписывали очистительную силу от всякой порчи. Считалось, что тот "кто прыгает через костер высоко, у того смерть далеко".
Также праздник 1 мая был известен под названием Кузьма Огородник - в честь преподобного Космы Халкидонского. По традиции, в эту дату люди вымачивали семена в речной воде для хорошего урожая, занимались прополкой огорода, а также садили морковь и буряк.
Кроме того, по приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце, и с этим рассчитывали, что и когда сеять. Так, если расцветала ольха, то селяне сеяли гречиху. Если фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.
При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.
Ни в коем случае не завидуйте никому - это вернется бумерангом.
В эту дату не рекомендовалось брать в долг или отдавать что-то из своего дома.
Если работы в поле и на огородах в этот день приветствовались, что вот для стирки и ремонта дата считалась не желательной, и такую деятельность лучше перенести на другое время.
1 мая свой День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Виктор, Иван, Ефим, Михаил, Тамара.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие украинцы будут отмечать церковные праздники в мае.
А еще перед этим публиковали лунный календарь на май 2023, с указанием дат, на которые лучше не планировать важные дела.