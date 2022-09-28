Яке церковне і народне свято 28 вересня, що не можна робити в особливий день

У кого 28 вересня День ангела

Сьогодні іменини святкують Валеріан, Герасим, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марія, Микита та Степан.

Обов'язково привітайте людей, яких таких звуть.

Традиції цього дня, що можна робити

В цей день потрібно і можна різати гусей. З них готують смачні страви, заготовляють на зиму. Також з 28 вересня в селах починали стригти овець і збирати ріпу. Потім коренеплід варили, парили, їли сирим або робили кашу.

У день Святого Микити прийнято молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці. У цей день було прийнято дарувати своїм друзям або людям, яким хотілося висловити свою прихильність, домашнього гусака.

Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалим і якщо мисливцеві пощастить підстрелити дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.

Прикмети на Микити

Гусак підняв лапу - готуйтеся до холоднечі.

Дощовий день - весна настане пізно і буде сирою.

Качки пірнають у ставку - найближчі дні будуть дощовими.

Якщо 28 вересня ясно, то на наступний день буде вітряно.

Щоб зуби весь рік не боліли в цей день потрібно покуштувати блюдо з ріпи.

День сприятливий для далеких поїздок.

Що сьогодні не можна робити

Не варто займатися якимись серйозними справами, їх варто відкласти.

Відкладіть фарбування і стрижку волосся - це краще зробити іншим разом.

Також заплануйте генеральне прибирання на інший день.

Не можна піднімати з землі гроші та монети - кажуть, що можна ще 3 роки жити в злиднях і позбутися щастя.

Не можна 28 вересня після заходу сонця веселитися та співати.

Не варто позичати гроші 28 вересня.

Також уникайте сварок і лайок вдома.