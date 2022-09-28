Яке церковне і народне свято 28 вересня, що не можна робити в особливий день

28 вересня 2022 року вшановується пам'ять мученика Микити Гофтського, або в народі - Микити Гусятника. Цей день має особливі традиції і прикмети, в які вірили наші предки.
Що можна і не можна робити сьогодні, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Сьогодні іменини святкують Валеріан, Герасим, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марія, Микита та Степан.
Обов'язково привітайте людей, яких таких звуть.
В цей день потрібно і можна різати гусей. З них готують смачні страви, заготовляють на зиму. Також з 28 вересня в селах починали стригти овець і збирати ріпу. Потім коренеплід варили, парили, їли сирим або робили кашу.
У день Святого Микити прийнято молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці. У цей день було прийнято дарувати своїм друзям або людям, яким хотілося висловити свою прихильність, домашнього гусака.
Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалим і якщо мисливцеві пощастить підстрелити дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.
Не варто займатися якимись серйозними справами, їх варто відкласти.
Відкладіть фарбування і стрижку волосся - це краще зробити іншим разом.
Також заплануйте генеральне прибирання на інший день.
Не можна піднімати з землі гроші та монети - кажуть, що можна ще 3 роки жити в злиднях і позбутися щастя.
Не можна 28 вересня після заходу сонця веселитися та співати.
Не варто позичати гроші 28 вересня.
Також уникайте сварок і лайок вдома.
Раніше ми писали, що можна і не можна робити і коли треба відзначити свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
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