Скоро Віри, Надії, Любові і матерії їх Софії: як святкувати і що заборонено робити
Скоро українці відзначать важливе православне свято, присвячене трьом сестрам та їхній матері. Віра, Надія, Любов та їх матір Софія - мучениці, які померли за віру. Ми вшановуємо пам'ять про них щороку 30 вересня, це свято стало частково народним і має багато традицій.
Чому цей день особливий і як його правильно відзначати, читайте далі в матеріалі Styler.
Що значить це свято
Свята Софія і троє її дочок народилися в Римі в ІІ столітті нашої ери, у час лютих гонінь християн. Благочестива вдова Софія щиро вірила в бога і виховувала в християнстві своїх дочок Віру, Надію і Любов. Вона назвала дівчаток на честь трьох головних християнських чеснот.
Чутки про християнську сім'ю дійшли до імператора Адріана, і він наказав чотирьом жінкам з'явитися до нього. Дочок Софії відправили до в'язниці, але вони не зреклися віри.
Скоро римляни стратили дівчат і передали рештки матері. Софія поховала своїх дочок і сама померла через 3 дні. Так Віра, Надія, Любов і Софія були зараховані до лику святих.
Традиції і заборони на Віру, Надію, Любов
Вважається, що жінці в цю дату треба поплакати зранку - тоді вона буде щасливою.
У день Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії віряни моляться великомученицям. Святих зазвичай просять про сімейне щастя та позбавлення від безпліддя.
У цей день жінкам дозволяється не працювати і забути про всі домашні клопоти. Але 30 вересня треба обов'язково відвідати богослужіння або помолитися вдома.
Заміжнім жінкам під час вечірньої служби слід поставити в церкві дві свічки біля ікони Ісуса Христа і ще одну - вночі в коровай і 40 раз прочитати слова про спокій. На ранок коровай слід розділити між усіма членами сім'ї, включаючи домашніх улюбленців. Завдяки цьому обряду в будинок приноситься спокій і затишок.
У церкві потрібно помолитися біля ікони трьох великомучениць, попросити, віри, сили, здоров'я, любові, благополуччя. У ікони Софії просять здоров'я дітям і жінкам, а також зачаття дитини.
Цей день проводять у родинному колі, більшу частину уваги приділяють дівчаткам.
Молоді дівчата в цей день влаштовують посиденьки, ворожать і пліткують. А до святкового столу подаються короваї, які треба їсти руками.
Що заборонено робити 30 вересня
На Віру, Надію і Любов заборонено вінчатися і свататися. Вважається, що укладений сьогодні шлюб не буде щасливим і швидко розпадеться.
Жінкам в цей день варто відмовитися від роботи по дому. Не можна шити, в'язати, вишивати, прати і готувати. Всі домашні справи повинні взяти на себе чоловіки.
У свято не можна влаштовувати пишні застілля.
Заборонено сваритися, лаятися, лихословити і бажати іншим зла.
Прикмети 30 вересня
Вважається також, що, якщо спекти коровай або пиріг, то в сім'ю повернуться взаєморозуміння та гармонія. При цьому випічку потрібно прикрасити придбаною у церкві свічкою й у жодному разі не можна викинути ані крихти такого короваю.
Народні прикмети говорять, що цей день завжди холодно і дощитиме. А після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.
Якщо пронесеться грім 30 вересня - означає, що осінь триватиме довго і буде теплою.
Також читайте про всі традиції Воздвиження 2022.
Крім того ми писали про всі свята і вихідні жовтня 2022. Стало відомо, чи будуть додаткові вихідні на Покрову.