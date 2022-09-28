Какой церковный и народный праздник 28 сентября, что нельзя делать в особенный день

28 сентября 2022 года почитается память мученика Никиты Гофтского, или в народе – Никиты Гусятника. В этот день есть особые традиции и приметы, в которые верили наши предки.
Что можно и нельзя делать сегодня, кого поздравить с именинами – читайте ниже в нашем материале Styler.
Сегодня именины празднуют Валериан, Герасим, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита и Степан.
Обязательно поздравьте людей, которых так зовут.
В этот день нужно и можно резать гусей. Из них готовят вкусные блюда, заготавливают на зиму. Также с 28 сентября в деревнях начинали стричь овец и собирать репу. Затем корнеплод варили, парили, ели сырым или делали кашу.
В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свою привязанность, домашнего гуся.
Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику посчастливится подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.
Не стоит заниматься какими-либо серьезными делами, их следует отложить.
Отложите покраску и стрижку волос – это лучше сделать в другой раз.
Также запланируйте генеральную уборку на другой день.
Нельзя поднимать с земли деньги и монеты – говорят, что можно еще 3 года жить в нищете и избавиться от счастья.
Нельзя 28 сентября после заката веселиться и петь.
Не стоит занимать деньги 28 сентября.
Также избегайте ссор и ругательств дома.
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