Яке свято завтра: прикмети і заборони 9 вересня

Яке завтра свято у церковному календарі

Йоаким і Анна походили з благородних родів: Йоаким був із династії Давида, а Анна - з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті, славилися праведністю, та довго не могли завести дитину.

Попри труднощі, Йоаким і Анна не втрачали віри і молилися. Йоаким відвідав храм у Єрусалимі, щоб принести жертву, але первосвященник відмовився прийняти її через безплідність. Розчарований, він пішов у пустелю, де довго молився. Анна також молилася вдома, і їй явився ангел, який сповістив про майбутнє народження дочки, що стане благословенням для всього світу.

Також ангел відвідав Йоакима, наказавши йому повернутися до Єрусалиму, де він зустріне Анну. Незабаром у них народилася дочка Марія, яка стала Матір’ю Ісуса Христа.

Святі Йоаким та Анна, батьки Пресвятої Діви Марії (зображення: rkc.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Заздрити чи наговорювати на інших

Брати чи давати гроші в борг.

Також завтрашній день ідеально підходить для зустрічей і відвідування гостей. Це також чудовий час для відновлення стосунків з людьми, з якими у вас раніше були непорозуміння.

Народні прикмети і традиції 9 вересня

Багато павутиння в домі - взимку буде морозно

Знову з’явилися комарі - до теплої зими

На вербі вже опало листя - зима буде ранньою

Випав сніг - до поганого врожаю наступного року

Багато лушпиння на цибулі - взимку буде сніжно.

У старі часи завтра було заведено гасити в будинку старий вогонь і запалювати новий. Також існувала традиція спалювати в полум'ї старий одяг, щоб позбутися бід і хвороб.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: