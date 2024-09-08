Какой праздник завтра: приметы и запреты 9 сентября

Какой завтра праздник в церковном календаре

Иоаким и Анна происходили из благородных родов: Иоаким был из династии Давида, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете, славились праведностью и долго не могли завести ребенка.

Несмотря на трудности, Иоаким и Анна не теряли веры и молились. Иоаким посетил храм в Иерусалиме, чтобы принести жертву, но первосвященник отказался принять ее из-за бесплодия. Разочарованный, он удалился в пустыню, где долго молился. Анна также молилась дома, и ей явился ангел, возвестивший о предстоящем рождении дочери, что станет благословением для всего мира.

Также ангел посетил Иоакима, приказав ему вернуться в Иерусалим, где он встретит Анну. Вскоре у них родилась дочь Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа.

Святые Иоаким и Анна, отцы Пресвятой Девы Марии (изображение: rkc.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Завидовать или наговаривать на других

Брать или давать деньги взаймы.

Также завтрашний день идеально подходит для встреч и посещения гостей. Это также отличное время для восстановления отношений с людьми, с которыми у вас раньше были недоразумения.

Народные приметы и традиции 9 сентября

Много паутины в доме - зимой будет морозно

Снова появились комары - к теплой зиме

На иве уже опали листья - зима будет ранней

Выпал снег - к плохому урожаю в следующем году

Много шелухи на луке - зимой будет снежно.

В старину завтра было заведено тушить в доме старый огонь и зажигать новый. Также существовала традиция сжигать в пламени старую одежду, чтобы избавиться от бед и болезней.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: