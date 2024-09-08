Какой праздник завтра: приметы и запреты 9 сентября

Праздник 9 сентября - завтра православные украинцы чтят память святых Иоакима и Анны, отцов Пресвятой Девы Марии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иоаким и Анна происходили из благородных родов: Иоаким был из династии Давида, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете, славились праведностью и долго не могли завести ребенка.
Несмотря на трудности, Иоаким и Анна не теряли веры и молились. Иоаким посетил храм в Иерусалиме, чтобы принести жертву, но первосвященник отказался принять ее из-за бесплодия. Разочарованный, он удалился в пустыню, где долго молился. Анна также молилась дома, и ей явился ангел, возвестивший о предстоящем рождении дочери, что станет благословением для всего мира.
Также ангел посетил Иоакима, приказав ему вернуться в Иерусалим, где он встретит Анну. Вскоре у них родилась дочь Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа.
Святые Иоаким и Анна, отцы Пресвятой Девы Марии (изображение: rkc.org.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также завтрашний день идеально подходит для встреч и посещения гостей. Это также отличное время для восстановления отношений с людьми, с которыми у вас раньше были недоразумения.
В старину завтра было заведено тушить в доме старый огонь и зажигать новый. Также существовала традиция сжигать в пламени старую одежду, чтобы избавиться от бед и болезней.
Завтра именины празднуют: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.