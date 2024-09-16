Яке свято завтра прикмети і заборони 17 вересня

Свято 17 вересня – завтра православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Софія, вдова з Мілана, прибула до Риму і знайшла притулок у багатої жінки на ім'я Фессамнія. Її дочки - Віра, Надія і Любов - були виховані в християнському дусі. У 137 році, коли розпочалися переслідування християн, їх ув'язнили та відправили на суд до імператора Адріана. Імператор намагався змусити їх відмовитися від християнства, спочатку пропонуючи багаті подарунки через родовиту жінку на ім'я Палладія, а пізніше погрожуючи.

Попри всі спроби, дочки Софії залишилися вірними своїй релігії. Імператор наказав їх катувати жорстокими методами, і вони загинули від обезголовлення або зарубки. Віра була 12 років, Надія - 10 років, а Любов - 9 років. Софія поховала своїх дочок з почестями і провела три дні біля їхніх могил у молитві, після чого сама померла.

Церква вшановує пам'ять святих 17 вересня. У період Речі Посполитої зображення святої Софії з дочками було на гербі Київської католицької єпископії. Грецькі імена дочок - Пістіс, Елпіс і Агапе - були перекладені на старослов'янську як Віра, Надія і Любов, тоді як ім'я їхньої матері, Софія, залишилося без змін.

Свята мати Софія та її доньки Віра, Надія й Любов (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Думати про погане

Ходити босоніж по росі

Ловити або їсти рибу.

Також не рекомендується починати нові справи чи вирушати у подорож. Також не радять

Народні прикмети і традиції 17 вересня

Холодно й іде дощ - весна прийде рано

Активно падає листя - скоро похолодання

Тепло і сонячно весь день - до довгої осені

Чутно грім - взимку буде багато снігу.

У наших предків існувала цікава традиція: вранці обов'язково слід було поплакати. Вважалося, що щирі сльози допоможуть зменшити проблеми і негаразди, які можуть трапитися протягом дня.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: