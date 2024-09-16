Какой праздник завтра приметы и запреты 17 сентября
Праздник 17 сентября – завтра православные украинцы чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
София, вдова из Милана, прибыла в Рим и нашла убежище у богатой женщины по имени Фессамния. Ее дочери – Вера, Надежда и Любовь – были воспитаны в христианском духе. В 137 году, когда начались преследования христиан, их заключили в тюрьму и отправили на суд к императору Адриану. Император пытался заставить их отказаться от христианства, сначала предлагая богатые подарки через родовитую женщину по имени Палладия, а позже угрожая.
Несмотря на все попытки, дочери Софии остались верны своей религии. Император приказал их пытать жестокими методами, и они погибли от обезглавления или зарубки. Вера была 12 лет, Надежда – 10 лет, а Любовь – 9 лет. Софья похоронила своих дочерей с почестями и провела три дня у их могил в молитве, после чего сама умерла.
Церковь чтит память святых 17 сентября. В период Речи Посполитой изображение святой Софии с дочерьми было на гербе Киевской католической епископии. Греческие имена дочерей – Пистис, Элпис и Агапе – были переведены на старославянскую как Вера, Надежда и Любовь, тогда как имя их матери, София, осталось без изменений.
Свята мати Софія та її дочки Віра, Надія й Любов (зображення: Вікіпедія)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ссориться или злословить
- Думать о плохом
- Ходить босиком по росе
- Ловить или есть рыбу.
Также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в путешествие. Также не советуют
Народные приметы и традиции 17 сентября
- Холодно и идет дождь - весна придет рано
- Активно падают листья - скоро похолодание
- Тепло и солнечно весь день - к долгой осени
- Слышен гром - зимой будет много снега.
У наших предков была интересная традиция: утром обязательно следовало поплакать. Считалось, что искренние слезы помогут уменьшить проблемы и проблемы, которые могут случиться в течение дня.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День спасателя
- Международный день безопасности пациента
- День усыновления
- Международный день кантри-музыки.
Раньше мы объясняли почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.