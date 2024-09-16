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Какой праздник завтра приметы и запреты 17 сентября

Понедельник 16 сентября 2024 22:45
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Какой праздник завтра приметы и запреты 17 сентября Церковный праздник 17 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 17 сентября – завтра православные украинцы чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

София, вдова из Милана, прибыла в Рим и нашла убежище у богатой женщины по имени Фессамния. Ее дочери – Вера, Надежда и Любовь – были воспитаны в христианском духе. В 137 году, когда начались преследования христиан, их заключили в тюрьму и отправили на суд к императору Адриану. Император пытался заставить их отказаться от христианства, сначала предлагая богатые подарки через родовитую женщину по имени Палладия, а позже угрожая.

Несмотря на все попытки, дочери Софии остались верны своей религии. Император приказал их пытать жестокими методами, и они погибли от обезглавления или зарубки. Вера была 12 лет, Надежда – 10 лет, а Любовь – 9 лет. Софья похоронила своих дочерей с почестями и провела три дня у их могил в молитве, после чего сама умерла.

Церковь чтит память святых 17 сентября. В период Речи Посполитой изображение святой Софии с дочерьми было на гербе Киевской католической епископии. Греческие имена дочерей – Пистис, Элпис и Агапе – были переведены на старославянскую как Вера, Надежда и Любовь, тогда как имя их матери, София, осталось без изменений.

Какой праздник завтра приметы и запреты 17 сентября

Свята мати Софія та її дочки Віра, Надія й Любов (зображення: Вікіпедія)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться или злословить
  • Думать о плохом
  • Ходить босиком по росе
  • Ловить или есть рыбу.

Также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в путешествие. Также не советуют

Народные приметы и традиции 17 сентября

  • Холодно и идет дождь - весна придет рано
  • Активно падают листья - скоро похолодание
  • Тепло и солнечно весь день - к долгой осени
  • Слышен гром - зимой будет много снега.

У наших предков была интересная традиция: утром обязательно следовало поплакать. Считалось, что искренние слезы помогут уменьшить проблемы и проблемы, которые могут случиться в течение дня.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День спасателя
  • Международный день безопасности пациента
  • День усыновления
  • Международный день кантри-музыки.

Раньше мы объясняли почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

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