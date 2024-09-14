Яке свято завтра: прикмети і заборони 15 вересня

Свято 15 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Микити за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Микита жив у IV столітті. Після того як він прийняв християнство та був хрещений єпископом Феофілом, він активно поширював віру.
Тоді готи розділилися на дві групи: язичники на чолі з Афанаріхом і християни під керівництвом Фрітігерна. У важкій битві, де хрест став символом перемоги, християни здобули перевагу, і віра почала швидко поширюватися.
Микита став важливим християнським лідером і активно допомагав поширювати віру серед готів. Коли Афанаріх розпочав переслідування християн, Микита відкрито протистояв йому. За свою непохитну віру він був спалений живцем.
Тіло святого Микити залишилося неушкодженим, і християнин Маріан забрав його для поховання. Мощі святого принесли зцілення багатьом людям, і для їх шанування було зведено храм. Згодом мощі перенесли до Константинополя, де їх продовжували вшановувати.
Великомученик Микита, ікона (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується проводити цей день на самоті, краще запросити гостей і провести час із близькими. Також це сприятливий час для примирення з сім’єю.
Окрім цього, завтра не слід займатися прибирати, адже тоді ви можете "вимести" удачу. Не виносьте речі з дому і не позичайте нічого сусідам - це може призвести до збитків.
Наші предки в цей день зазвичай не працювали. Вони відзначали свято, веселилися, спілкувалися з друзями, співали пісні і танцювали. Жінки присвячували час улюбленому рукоділлю.
Завтра іменини святкують: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.