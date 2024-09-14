Какой праздник завтра: приметы и запреты 15 сентября

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Никита жил в IV веке. После того как он принял христианство и был крещен епископом Феофилом, он активно распространял веру.

Тогда готы разделились на две группы: язычники во главе с Афанарихом и христиане под руководством Фритигерна. В тяжелом сражении, где крест стал символом победы, христиане одержали преимущество, и вера стала быстро распространяться.

Никита стал важным христианским лидером и активно помогал распространять веру среди готов. Когда Афанарих приступил к преследованию христиан, Никита открыто противостоял ему. За свою непоколебимую веру он был сожжен заживо.

Тело святого Никиты осталось невредимым, и христианин Мариан забрал его для погребения. Мощи святого принесли исцеление многим людям, и для их почитания был построен храм. Впоследствии мощи перенесли в Константинополь, где их продолжали чествовать.

Великомученик Никита, икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Начинать новые дела

Ходить на рынок или торговаться

Рубить деревья или обрезать ветки.

Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве, лучше пригласить гостей и провести время с близкими. Это также благоприятное время для примирения с семьей.

Кроме того, завтра не следует заниматься убирать, ведь тогда вы можете "выместить" удачу. Не выносите вещи из дома и не занимайте ничего соседям - это может привести к убыткам.

Народные приметы и традиции 15 сентября

Утром на траве иней - скоро будет похолодание

Весь день солнечно - к теплой осени

Идет дождь - осенью будет мало осадков

В лесу много муравейников - к холодной зиме

Облака плывут низко - надвигается непогода.

Наши предки в этот день обычно не работали. Они отмечали праздник, веселились, общались с друзьями, пели песни и плясали. Женщины посвящали время любимому рукоделию.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: