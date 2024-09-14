Яке свято завтра: прикмети і заборони 15 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Микита жив у IV столітті. Після того як він прийняв християнство та був хрещений єпископом Феофілом, він активно поширював віру.

Тоді готи розділилися на дві групи: язичники на чолі з Афанаріхом і християни під керівництвом Фрітігерна. У важкій битві, де хрест став символом перемоги, християни здобули перевагу, і віра почала швидко поширюватися.

Микита став важливим християнським лідером і активно допомагав поширювати віру серед готів. Коли Афанаріх розпочав переслідування християн, Микита відкрито протистояв йому. За свою непохитну віру він був спалений живцем.

Тіло святого Микити залишилося неушкодженим, і християнин Маріан забрав його для поховання. Мощі святого принесли зцілення багатьом людям, і для їх шанування було зведено храм. Згодом мощі перенесли до Константинополя, де їх продовжували вшановувати.

Великомученик Микита, ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Починати нові справи

Ходити на ринок чи торгуватися

Рубати дерева чи обрізати гілки.

Також не рекомендується проводити цей день на самоті, краще запросити гостей і провести час із близькими. Також це сприятливий час для примирення з сім’єю.

Окрім цього, завтра не слід займатися прибирати, адже тоді ви можете "вимести" удачу. Не виносьте речі з дому і не позичайте нічого сусідам - це може призвести до збитків.

Народні прикмети і традиції 15 вересня

Зранку на траві іній - скоро буде похолодання

Весь день сонячно - до теплої осені

Іде дощ - восени буде мало опадів

У лісі багато мурашників - до холодної зими

Хмари пливуть низько - насувається негода.

Наші предки в цей день зазвичай не працювали. Вони відзначали свято, веселилися, спілкувалися з друзями, співали пісні і танцювали. Жінки присвячували час улюбленому рукоділлю.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: