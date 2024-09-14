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Какой праздник завтра: приметы и запреты 15 сентября

Суббота 14 сентября 2024 22:40
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Какой праздник завтра: приметы и запреты 15 сентября Церковный праздник 15 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 15 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого великомученика Никиты по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Никита жил в IV веке. После того как он принял христианство и был крещен епископом Феофилом, он активно распространял веру.

Тогда готы разделились на две группы: язычники во главе с Афанарихом и христиане под руководством Фритигерна. В тяжелом сражении, где крест стал символом победы, христиане одержали преимущество, и вера стала быстро распространяться.

Никита стал важным христианским лидером и активно помогал распространять веру среди готов. Когда Афанарих приступил к преследованию христиан, Никита открыто противостоял ему. За свою непоколебимую веру он был сожжен заживо.

Тело святого Никиты осталось невредимым, и христианин Мариан забрал его для погребения. Мощи святого принесли исцеление многим людям, и для их почитания был построен храм. Впоследствии мощи перенесли в Константинополь, где их продолжали чествовать.

Какой праздник завтра: приметы и запреты 15 сентября

Великомученик Никита, икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Начинать новые дела
  • Ходить на рынок или торговаться
  • Рубить деревья или обрезать ветки.

Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве, лучше пригласить гостей и провести время с близкими. Это также благоприятное время для примирения с семьей.

Кроме того, завтра не следует заниматься убирать, ведь тогда вы можете "выместить" удачу. Не выносите вещи из дома и не занимайте ничего соседям - это может привести к убыткам.

Народные приметы и традиции 15 сентября

  • Утром на траве иней - скоро будет похолодание
  • Весь день солнечно - к теплой осени
  • Идет дождь - осенью будет мало осадков
  • В лесу много муравейников - к холодной зиме
  • Облака плывут низко - надвигается непогода.

Наши предки в этот день обычно не работали. Они отмечали праздник, веселились, общались с друзьями, пели песни и плясали. Женщины посвящали время любимому рукоделию.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всенародный день отца
  • Международный день демократии
  • Всемирный день осведомленности о лимфоме
  • Международный день точки
  • День работников леса.

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Также читайте, как правильно молиться к своему ангелу-хранителю и сильным текстам на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

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