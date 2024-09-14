Какой праздник завтра: приметы и запреты 15 сентября
Праздник 15 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого великомученика Никиты по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Никита жил в IV веке. После того как он принял христианство и был крещен епископом Феофилом, он активно распространял веру.
Тогда готы разделились на две группы: язычники во главе с Афанарихом и христиане под руководством Фритигерна. В тяжелом сражении, где крест стал символом победы, христиане одержали преимущество, и вера стала быстро распространяться.
Никита стал важным христианским лидером и активно помогал распространять веру среди готов. Когда Афанарих приступил к преследованию христиан, Никита открыто противостоял ему. За свою непоколебимую веру он был сожжен заживо.
Тело святого Никиты осталось невредимым, и христианин Мариан забрал его для погребения. Мощи святого принесли исцеление многим людям, и для их почитания был построен храм. Впоследствии мощи перенесли в Константинополь, где их продолжали чествовать.
Великомученик Никита, икона (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Начинать новые дела
- Ходить на рынок или торговаться
- Рубить деревья или обрезать ветки.
Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве, лучше пригласить гостей и провести время с близкими. Это также благоприятное время для примирения с семьей.
Кроме того, завтра не следует заниматься убирать, ведь тогда вы можете "выместить" удачу. Не выносите вещи из дома и не занимайте ничего соседям - это может привести к убыткам.
Народные приметы и традиции 15 сентября
- Утром на траве иней - скоро будет похолодание
- Весь день солнечно - к теплой осени
- Идет дождь - осенью будет мало осадков
- В лесу много муравейников - к холодной зиме
- Облака плывут низко - надвигается непогода.
Наши предки в этот день обычно не работали. Они отмечали праздник, веселились, общались с друзьями, пели песни и плясали. Женщины посвящали время любимому рукоделию.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всенародный день отца
- Международный день демократии
- Всемирный день осведомленности о лимфоме
- Международный день точки
- День работников леса.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.