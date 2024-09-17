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Яке свято завтра: чому не можна поливати рослини, прикмети 18 вересня

Вівторок 17 вересня 2024 22:54
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Яке свято завтра: чому не можна поливати рослини, прикмети 18 вересня Церковне свято 18 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 18 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

З молодих років Святий Євменій прагнув служити Богу, уникав спокус і допомагав бідним, роздаючи своє майно. Пізніше його призначили єпископом Гортинської Церкви на Криті, де він продовжував допомагати людям, підтримуючи сиріт і бідних.

Святий Євменій також активно захищав православну віру, борючись з єрессю. За свою вірність був засланий до Фіваїди, де й помер.

Його життя - це приклад віри, милосердя і відданості. 18 вересня віряни згадують святого Євменія, як символ духовного розвитку та служіння ближнім.

Яке свято завтра: чому не можна поливати рослини, прикмети 18 вересня

Преподобний Євменій, єпископ Гортинський (зображення: crkvenikalendar.com)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Лихословити, з'ясовувати стосунки
  • Сваритися і пліткувати
  • Стригти волосся
  • Вихвалятися своїми досягненнями.

Також не рекомендується поливати або пересаджувати рослини, інакше вони можуть загинути.

Народні прикмети і традиції 18 вересня

  • Журавлі летять у теплі краї - до морозів
  • Поросли великі бур’яни - зима буде сніжною
  • На березі ще є листя - до теплої зими
  • Тепло і сонячно весь день - до пізньої зими.

У цей день постарайтеся зробити щось хороше для інших, не заради похвали, а від душі. Добрі вчинки повернуться до вас у багаторазовій кількості.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день рівної оплати праці
  • Міжнародний день читання електронної книги
  • День фахівця з управління персоналом (День HR-менеджера)
  • Всесвітній день моніторингу якості води
  • Всесвітній день бамбука
  • День пам'яті загиблих мотоциклістів
  • День запахів прянощів для глінтвейну.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві та рекомендації до одягу.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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