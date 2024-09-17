Какой праздник завтра: почему нельзя поливать растения, приметы 18 сентября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

С молодых лет Святой Евмений стремился служить Богу, избегал соблазнов и помогал бедным, раздавая свое имущество. Позже он был назначен епископом Гортинской Церкви на Крите, где он продолжал помогать людям, поддерживая сирот и бедных.

Святой Евмений также активно защищал православную веру, борясь с ересью. За свою верность был сослан в Фиваиду, где умер.

Его жизнь - это пример веры, милосердия и преданности. 18 сентября верующие вспоминают святого Евмения как символ духовного развития и служения ближним.

Преподобный Евмений, епископ Гортинский (изображение: crkvenikalendar.com)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Злословить, выяснять отношения

Ссориться и сплетничать

Стричь волосы

Хвастаться своими достижениями.

Также не рекомендуется поливать или пересаживать растения, в противном случае они могут погибнуть.

Народные приметы и традиции 18 сентября

Журавли летят в тёплые края - к морозам

Поросли крупные сорняки - зима будет снежной

На березе еще есть листья - к теплой зиме

Тепло и солнечно весь день - к поздней зиме.

В этот день постарайтесь сделать что-нибудь хорошее для других, не ради похвалы, а от души. Хорошие поступки вернутся к вам в многократном количестве.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: