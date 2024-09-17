Какой праздник завтра: почему нельзя поливать растения, приметы 18 сентября
Праздник 18 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
С молодых лет Святой Евмений стремился служить Богу, избегал соблазнов и помогал бедным, раздавая свое имущество. Позже он был назначен епископом Гортинской Церкви на Крите, где он продолжал помогать людям, поддерживая сирот и бедных.
Святой Евмений также активно защищал православную веру, борясь с ересью. За свою верность был сослан в Фиваиду, где умер.
Его жизнь - это пример веры, милосердия и преданности. 18 сентября верующие вспоминают святого Евмения как символ духовного развития и служения ближним.
Преподобный Евмений, епископ Гортинский (изображение: crkvenikalendar.com)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Злословить, выяснять отношения
- Ссориться и сплетничать
- Стричь волосы
- Хвастаться своими достижениями.
Также не рекомендуется поливать или пересаживать растения, в противном случае они могут погибнуть.
Народные приметы и традиции 18 сентября
- Журавли летят в тёплые края - к морозам
- Поросли крупные сорняки - зима будет снежной
- На березе еще есть листья - к теплой зиме
- Тепло и солнечно весь день - к поздней зиме.
В этот день постарайтесь сделать что-нибудь хорошее для других, не ради похвалы, а от души. Хорошие поступки вернутся к вам в многократном количестве.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день равной оплаты труда
- Международный день чтения электронной книги
- День специалиста по управлению персоналом (День HR-менеджера)
- Всемирный день мониторинга качества воды
- Всемирный день бамбука
- День памяти погибших мотоциклистов
- День запахов пряностей для глинтвейна.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.