Яке свято відзначає церква 8 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

8 лютого у православній церкві вшановується пам'ять Федора Студита.
У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також когось привітати з іменинами.
У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю у грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними та ходять землею. Також у цей день вшановується пам'ять преподобного Лукаша.
Є думка, що цього дня покійні родичі відвідують будинок, де вони жили. Саме тому 8 лютого – чудовий день для походу до церкви, де можна помолитись за померлих близьких.
8 лютого іменини святкують Ксенофонт, Марія, Аркадій, Петро, Симеон, Іван та Давид.
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