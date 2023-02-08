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Яке свято відзначає церква 8 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 лютого у православній церкві вшановується пам'ять Федора Студита.

У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також когось привітати з іменинами.

У народі 8 лютого вшановувався Федір Студит, якого також називали Федір-поминальник. У молитвах до святого зверталися про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а також просили зцілення від болю у грудях та шлунку. Люди вірили, що цього дня померлі сумують за своїми рідними та ходять землею. Також у цей день вшановується пам'ять преподобного Лукаша.

Є думка, що цього дня покійні родичі відвідують будинок, де вони жили. Саме тому 8 лютого – чудовий день для походу до церкви, де можна помолитись за померлих близьких.

Важливі прикмети цього дня

  • Федір Студить землю студить;
  • яким видався цей день, такою буде весна;
  • якщо сухі горошини дзвінко катаються по страві – до морозів та неврожаю;
  • якщо ж горох катається безшумно – до снігопаду та гарного року;
  • тим, хто народився цього дня, потрібно було їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.

Що не можна робити у цю дату

  • Цього дня не можна грішити. Річ у тому, що погану справу сьогодні рахуватимуть за три. Вважається, що не треба давати обіцянку, яку ви не виконаєте
  • Не рекомендується підмітання або миття підлоги, тому що можна "вимости" успіх і здоров'я.

8 лютого іменини святкують Ксенофонт, Марія, Аркадій, Петро, Симеон, Іван та Давид.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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