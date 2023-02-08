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Какой праздник отмечает церковь 8 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

8 февраля в православной церкви чтится память Федора Студита.

В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

В народе 8 февраля почитался Федор Студит, которого также называли Федор-поминальник. В молитвах к святому обращались о защите от пожаров, от нападения диких зверей, а также просили исцеления от болей в груди и желудке. Люди верили, что в этот день умершие тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также этот день называли гороховым, потому что по гороху пытались определить, какая будет погода.

Есть мнение, что в этот день покойные родственники посещают дом, в котором они жили. Именно поэтому 8 февраля – прекрасный день для похода в церковь, где можно помолиться за умерших близких.

Важные приметы этого дня

  • Федор Студит землю студит;
  • каким выдался этот день, такой будет наступающая весна;
  • если сухие горошины звонко катаются по блюду – к морозам и неурожаю;
  • если же горох катается бесшумно – к снегопаду и хорошему году;
  • тем, кто родился в этот день, полагалось есть гороховую кашу, чтобы она дала им сил на весь год.

Что нельзя делать в эту дату

  • В этот день нельзя грешить. Дело в том, что плохое дело сегодня будут считать за три. Считается, что не надо давать обещание, которое вы не выполните
  • Не рекомендуется подметание или мытье пола, так как можно "вымести" удачу и здоровье.

8 февраля именины празднуют Ксенофонт, Мария, Аркадий, Петр, Симеон, Иван и Давид.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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