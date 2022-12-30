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Яке свято відзначає церква 30 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

30 грудня православна церква вшановує пам'ять іудейського пророка Данила.

У матеріалі Styler ми розповімо, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також у когось іменини.

Що відомо про святого Данила

Данило – це біблійний пророк. Він належить до великих християнських пророків. Жив у VII-VI століттях до н. Святий є нащадком знатного іудейського роду. Він передбачив прихід Месії у світ.

Після того, як Навуходоносор завоював Єрусалим, потрапив у полон, здобув освіту і став служити при дворі. Особливо прославився тим, щоби був здатний тлумачити сни. За відмову вклонитися ідолу було кинуто в яму з левами, але ті його не роздерли і він залишився живим завдяки чуду.

Ця дата вважається вдалою для ворожінь, різних ритуалів та привороту, хоча церква такі обряди засуджує.

Наші пращури влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Данила дівчата ворожили на нареченого. Святий Даниїл був прозорливим пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливість, розшифровуючи різні знаки та послання.

Головні прикмети цього дня

  • Іній на деревах – Святки будуть теплими.
  • Завірюха — добре будуть роїтися бджоли.
  • Південно-західний вітер віщує снігову погоду.
  • Ясний день – до врожаю.
  • Ліс відбивається у хмарах — незабаром піде сніг, який затягнеться на кілька днів.

Що заборонено робити сьогодні

  • Не можна сьогодні цілувати сплячих дітей до 3 років — дитина хворітиме
  • Не можна запізнюватися - можна прогаяти удачу.
  • Не можна говорити про свої хвороби та скаржитися на своє життя, ті чи інші проблеми особистого характеру.
  • Не можна поспішати, поспішати, виявляти метушливість.

День ангела цієї дати святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.

Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.

Окрім того, стало відомо, яка погода очікується на Новий рік.

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