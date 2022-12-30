Яке свято відзначає церква 30 грудня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Що відомо про святого Данила

Данило – це біблійний пророк. Він належить до великих християнських пророків. Жив у VII-VI століттях до н. Святий є нащадком знатного іудейського роду. Він передбачив прихід Месії у світ.

Після того, як Навуходоносор завоював Єрусалим, потрапив у полон, здобув освіту і став служити при дворі. Особливо прославився тим, щоби був здатний тлумачити сни. За відмову вклонитися ідолу було кинуто в яму з левами, але ті його не роздерли і він залишився живим завдяки чуду.

Ця дата вважається вдалою для ворожінь, різних ритуалів та привороту, хоча церква такі обряди засуджує.

Наші пращури влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Данила дівчата ворожили на нареченого. Святий Даниїл був прозорливим пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливість, розшифровуючи різні знаки та послання.

Головні прикмети цього дня

Іній на деревах – Святки будуть теплими.

Завірюха — добре будуть роїтися бджоли.

Південно-західний вітер віщує снігову погоду.

Ясний день – до врожаю.

Ліс відбивається у хмарах — незабаром піде сніг, який затягнеться на кілька днів.

Що заборонено робити сьогодні

Не можна сьогодні цілувати сплячих дітей до 3 років — дитина хворітиме

Не можна запізнюватися - можна прогаяти удачу.

Не можна говорити про свої хвороби та скаржитися на своє життя, ті чи інші проблеми особистого характеру.

Не можна поспішати, поспішати, виявляти метушливість.

День ангела цієї дати святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.