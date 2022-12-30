Какой праздник отмечает церковь 30 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Что известно о святом Данииле

Даниил - это библейский пророк. Он относится к великим христианским пророкам. Жил в VII-VI веках до н.э. Святой потомком знатного иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир.

После того как Навуходоносор завоевал Иерусалим, попал в плен, получил образование и стал служить при дворе. Особенно прославился тем, чтобы был способен толковать сны. За отказ поклониться идолу был брошен в яму со львами, но те его не растерзали и он остался жив, благодаря чуду.

Эта дата считается удачной для гаданий, различных ритуалов и приворота, хотя церковь такие обряды осуждает.

Наши предки обычно устраивали 30 декабря разнообразные гадания. В древности в день Даниила девушки гадали на суженого. Святой Даниил был прозорливым пророком и женщины пытались хоть немного получить его прозорливости, расшифровывая различные знаки и послания.

Главные приметы этого дня

Иней на деревьях — Святки будут теплыми.

Метель — будут хорошо роиться пчелы.

Юго-западный ветер предвещает снежную погоду.

Ясный день — к урожаю.

Лес отражается в облаках — скоро пойдет снег, который затянется на несколько дней.

Что запрещено делать сегодня

Нельзя сегодня целовать спящих детей до 3 лет — ребенок будет болеть

Нельзя опаздывать - можно упустить удачу.

Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы личного характера.

Нельзя торопиться, спешить, проявлять суетливость.

День ангела в эту дату празднуют Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.