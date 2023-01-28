Яке свято відзначає церква 28 січня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

День святого Павла

Павло народився під час правління Декія в Єгипті. Він у дитинстві став сиротою і отримав багато біди від свого родича, який хотів отримати його спадок. Коли почалися переслідування християн, Павло дізнався, що родич хоче повідомити про його віру правителю і змушений був залишити місто.

Він вирушив у пустелю, де оселився біля підніжжя гори у печері та прожив там 91 рік. Павло жив там пустельником, і тільки ворон приносив йому їжу. І ось одного разу його ім'я було відкрито святому Антонію, який також оселився у цій пустелі.

Антоній знайшов Павла і між ними почалася розмова. Павло розповів про свою швидку смерть і наказав поховати його згідно з християнськими традиціями. Під час молитви він помер. Антоній поховав його в могилі, яку викопали два леви, а його одяг забрав із собою.

Головні прикмети цього дня

Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.

Зіркова ніч – до гарного врожаю льону.

Зірки сильно блищать - до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари із півночі - до холодів.

Сніговий буран вдень - до міцного морозу вночі.

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків донизу завитками – до хорошого врожаю.

Що не можна робити сьогодні

Не варто виходити з дому без великої потреби

Не можна впускати незнайомців у будинок

Невдалий день для нових справ та переїзду

28 січня день ангела у таких імен: Ян, Прохор, Павло, Михайло, Іван, Гавриїл, Ілона, Олена та Олена. Привітайте цих людей з іменинами!