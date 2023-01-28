Какой праздник отмечает церковь 28 января: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

День святого Павла

Павел родился в период правления Декия в Египте. Он в детстве стал сиротой и испытал множество бед от своего родственника, который желал получить его наследство. Когда начались гонения на христиан, Павел узнал, что родственник хочет сообщить о его вере правителю и вынужден был покинуть город.

Он отправился в пустыню, где поселился у подножия горы в пещере и прожил там 91 год. Павел жил там отшельнико, и только ворон приносил ему еду. И вот однажды его имя было открыто святому Антонию, который также поселился в этой пустыне.

Антоний нашел Павла и между ними завязался разговор. Павел рассказал о своей скорой кончине и велел похоронить его согласно христианским традициям. Во время молитвы он умер. Антоний похоронил его в могиле, которую вырыли два льва, а его одежду унес с собой.

Главные приметы этого дня

Ветряная погода на Павла обещает влажный год.

Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Облака с севера – к холодам.

Снежный буран днем ​​– к крепкому морозу ночью.

Узоры на окнах в виде ржаных колосков вниз завитками – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит выходить из дома без большой необходимости

Нельзя впускать незнакомцев в дом

Неудачный день для новых дел и переезда

28 января день ангела у таких имен: Ян, Прохор, Павел, Михаил, Иван, Гавриил, Илона, Елена и Алена. Поздравьте этих людей с именинами!