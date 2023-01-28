Какой праздник отмечает церковь 28 января: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

28 января верующие чтят память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника. Святой прожил 113 лет, из которых 91 год провел в одиночестве.
В материале Styler вы сможете узнать о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, у кого сегодня день ангела.
Павел родился в период правления Декия в Египте. Он в детстве стал сиротой и испытал множество бед от своего родственника, который желал получить его наследство. Когда начались гонения на христиан, Павел узнал, что родственник хочет сообщить о его вере правителю и вынужден был покинуть город.
Он отправился в пустыню, где поселился у подножия горы в пещере и прожил там 91 год. Павел жил там отшельнико, и только ворон приносил ему еду. И вот однажды его имя было открыто святому Антонию, который также поселился в этой пустыне.
Антоний нашел Павла и между ними завязался разговор. Павел рассказал о своей скорой кончине и велел похоронить его согласно христианским традициям. Во время молитвы он умер. Антоний похоронил его в могиле, которую вырыли два льва, а его одежду унес с собой.
28 января день ангела у таких имен: Ян, Прохор, Павел, Михаил, Иван, Гавриил, Илона, Елена и Алена. Поздравьте этих людей с именинами!
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