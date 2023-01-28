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Яке свято відзначає церква 28 січня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

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Субота 28 січня 2023 06:01
Яке свято відзначає церква 28 січня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

28 січня віруючі вшановують пам'ять Павла Фівейського – першого християнського ченця та самітника. Святий прожив 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.

У матеріалі Styler ви зможете дізнатися про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також у кого сьогодні день ангела.

День святого Павла

Павло народився під час правління Декія в Єгипті. Він у дитинстві став сиротою і отримав багато біди від свого родича, який хотів отримати його спадок. Коли почалися переслідування християн, Павло дізнався, що родич хоче повідомити про його віру правителю і змушений був залишити місто.

Він вирушив у пустелю, де оселився біля підніжжя гори у печері та прожив там 91 рік. Павло жив там пустельником, і тільки ворон приносив йому їжу. І ось одного разу його ім'я було відкрито святому Антонію, який також оселився у цій пустелі.

Антоній знайшов Павла і між ними почалася розмова. Павло розповів про свою швидку смерть і наказав поховати його згідно з християнськими традиціями. Під час молитви він помер. Антоній поховав його в могилі, яку викопали два леви, а його одяг забрав із собою.

Головні прикмети цього дня

  • Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік.
  • Зіркова ніч – до гарного врожаю льону.
  • Зірки сильно блищать - до морозу, тьмяні – до тепла.
  • Хмари із півночі - до холодів.
  • Сніговий буран вдень - до міцного морозу вночі.
  • Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків донизу завитками – до хорошого врожаю.

Що не можна робити сьогодні

  • Не варто виходити з дому без великої потреби
  • Не можна впускати незнайомців у будинок
  • Невдалий день для нових справ та переїзду

28 січня день ангела у таких імен: Ян, Прохор, Павло, Михайло, Іван, Гавриїл, Ілона, Олена та Олена. Привітайте цих людей з іменинами!

Раніше ми писали про вс іцерковні свята лютого 2023 року.

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