ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой праздник отмечает церковь 28 января: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 06:01
Какой праздник отмечает церковь 28 января: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

28 января верующие чтят память Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника. Святой прожил 113 лет, из которых 91 год провел в одиночестве.

В материале Styler вы сможете узнать о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, у кого сегодня день ангела.

День святого Павла

Павел родился в период правления Декия в Египте. Он в детстве стал сиротой и испытал множество бед от своего родственника, который желал получить его наследство. Когда начались гонения на христиан, Павел узнал, что родственник хочет сообщить о его вере правителю и вынужден был покинуть город.

Он отправился в пустыню, где поселился у подножия горы в пещере и прожил там 91 год. Павел жил там отшельнико, и только ворон приносил ему еду. И вот однажды его имя было открыто святому Антонию, который также поселился в этой пустыне.

Антоний нашел Павла и между ними завязался разговор. Павел рассказал о своей скорой кончине и велел похоронить его согласно христианским традициям. Во время молитвы он умер. Антоний похоронил его в могиле, которую вырыли два льва, а его одежду унес с собой.

Главные приметы этого дня

  • Ветряная погода на Павла обещает влажный год.
  • Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.
  • Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.
  • Облака с севера – к холодам.
  • Снежный буран днем ​​– к крепкому морозу ночью.
  • Узоры на окнах в виде ржаных колосков вниз завитками – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать сегодня

  • Не стоит выходить из дома без большой необходимости
  • Нельзя впускать незнакомцев в дом
  • Неудачный день для новых дел и переезда

28 января день ангела у таких имен: Ян, Прохор, Павел, Михаил, Иван, Гавриил, Илона, Елена и Алена. Поздравьте этих людей с именинами!

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні свято